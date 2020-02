Los "compadres" Fonseca y Cepeda celebraron la unión y la amistad en Quito

Los cantautores colombianos Fonseca y Andrés Cepeda cantaron este sábado al amor, a la amistad, así como a la unión entre las personas y los países en el arranque de su gira "Compadres", con la que deleitaron a miles de asistentes en la capital ecuatoriana, Quito.

En un concierto que duró unas dos horas, los artistas interpretaron sus canciones en solitario y a dúo en una complicidad que arrancó gritos de emoción desde un público mayoritariamente maduro.

Tras la presentación de la ecuatoriana Mía Terán, que abrió el concierto con la canción "Estás aquí", una introducción instrumental antecedió la salida de los artistas extranjeros al escenario.

El primer paso lo dio Fonseca, con la canción "Día tras día", a la que se unió su "compadre" Cepeda, antes de ofrecer un solo de guitarra.

Luego de entonar "Paraíso", Cepeda aseguró que el de hoy era un concierto en el que celebraron el amor, "pero también la amistad, unión, compañerismo que debe haber entre la gente, los países y todos los seres del mundo".

Un público entregado coreó varias de las canciones de los colombianos y convirtió al coliseo "General Rumiñahui" en una inmensa pista de baile.

La algarabía estalló cuando Fonseca modificó el final de una de sus más famosas canciones "Hace tiempo" y en lugar de entonar "mañana me levanto y rezo a Dios que no estés lejos", lo acopló a "mañana me levanto en Ecuador y en Quito no estoy lejos".

Agradecieron al público por el cariño y la generosidad de Ecuador porque les "ha abierto la puerta a todos los colombianos".

Acostumbrado a que con su canción "Prometo" la gente se proponga matrimonio en sus conciertos, Fonseca les preguntó: "Con la siguiente canción, ¿hay alguien ahí que se eche al agua y pida matrimonio?", tras lo cual el público se adueñó del canto en un solo coro, pero no trascendió que el hecho se haya concretado.

Los cantantes dijeron el viernes a Efe que la apertura de la gira en Quito responde a una "promesa" que los dos hicieron a sus productores y "amigos" en Ecuador, la empresa Top Shows, quienes al escuchar sobre el proyecto les arrancaron un pacto en ese sentido.

Con respecto al icónico nombre de la gira, Fonseca contó entre risas que en un principio no le convencía, pero que "a los quince minutos le encantaba" y ahora ya no puede ver otro porque le da al proyecto una "personalidad increíble".

El proyecto "Compadres" empezó hace cuatro años cuando Fonseca invitó a Cepeda a cantar con él en un programa de televisión en el cual ambos, después de ver la reacción positiva del público, comenzaron a soñar con un proyecto juntos.

Con él, ambos artistas dicen querer reflejar su larga amistad, no solo en el escenario, sino también plasmada en sus canciones y los proyectos que tienen para el futuro.

"Trabajar juntos de nuevo es algo refrescante", subrayó Fonseca al destacar su sintonía con Cepeda a la hora de escribir y producir música.

Por Ecuador han pasado ambos actores en varias ocasiones, como en 2017 cuando participaron en el Festival Perla del Pacífico en la ciudad costera de Guayaquil. (suroeste).

Y ahora no sólo presentaron sus canciones antiguas y famosas sino que ofrecieron por primera vez en vivo temas como "Cartagena" antes de cerrar el concierto con "Magia" y "Eres mi sueño".