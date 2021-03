Los compañeros de Álex Casademunt en OT expresan el dolor por su muerte

Barcelona, 3 mar (EFE).- Los compañeros de Álex Casademunt en la mítica primera edición del programa "Operación Triunfo" han expresado este miércoles su dolor y consternación por la muerte del cantante en las redes sociales, en las que su fallecimiento en accidente de tráfico a los 39 años ha sido el tema más comentado y lamentado de las últimas horas.

Álex Casademunt falleció al chocar su vehículo con un autobús de Mataró

La primera en reaccionar ha sido la cantante Natalia, que coincidió con Álex Casademunt en OT y que esta madrugada, muy poco después del trágico accidente de tráfico que le ha segado la vida, se ha enterado de su muerte a través de un mensaje en la cuenta de Twitter de un grupo de vecinos de Mataró, la localidad donde vivía el fallecido.

"¡Decidme que es mentira por favor!", ha sido la respuesta desesperada de Natalia al conocer la noticia, que se ha difundido rápidamente por las redes sociales.

Esta mañana, ya confirmada la noticia, ha sustituido este primer mensaje por otro en su Instagram en el que indica: "Aún no puedo creer que te hayas ido, sigo en shock desde anoche con la esperanza de despertar hoy y que no fuera verdad".

"Estoy rota de dolor, no me lo puedo creer. Ya nada será igual porque Alex es una de las personas más especiales que conocí, con la que compartí increíbles momentos... su alegría, sensibilidad, lo bonito que componías, tú compañerismo, tu locura, esa locura que nos volvía locos a todos y nos divertía con sus historias", recuerda Natalia, que añade: "Dios mío, te voy a echar taaaaaanto de menos".

David Bisbal ha sido otro de los primeros en enterarse de la trágica muerte de su excompañero en OT y así lo ha relatado: "esta madrugada me desperté para atender como muchas noches a mi hija pequeña y he leído una noticia que me ha helado el corazón. Alex es un tío espectacular, de los que jamás pierden el humor, no se puede ir tan pronto. No puede ser. No puede ser. No puede ser verdad".

Por la mañana, muchos otros compañeros de Álex Casademunt en aquella recordada primera edición de "Operación Triunfo" han ido reaccionando a la triste noticia.

"Te quiero Alex. Te quiero mucho. Ve tranquilo aquí siempre estarás a nuestro lado. Mi música es tu voz. Alex, todo mi cariño familia, amigos, mis compañeros", ha lanzado en las redes sociales Chenoa.

"Tocado y hundido" se ha mostrado David Bustamante, que cantó a dúo, junto a Álex Casademunt, el recordado tema "Dos hombres y un destino" y que, precisamente ahora, tiene previsto retomarlo en una nueva versión en solitario.

"No es Justo! No puedo... Por qué? Que alguien me diga que es mentira! Habíamos quedado, teníamos planes! Tocado y hundido... Te quiero hermano... DEP", ha escrito Bustamante en Instagram.

Nuria Fergó ha publicado una foto en blanco en negro junto a Álex Casademunt de los tiempos en los que concursaban en OT para decir: "Se nos ha roto nuestra familia, parecíamos invencibles... Alex te has ido demasiado pronto. Nada será igual sin ti. Todo mi amor para su familia, duele".

Geno Machado, que formó parte, junto a Casademunt, del grupo Fórmula Abierta, ha indicado por su parte: "Me han arrancado un pedazo grande de mi vida. Mi Rubio. Te amo Alex, siempre conmigo... ve en paz!!!"

Durante toda la mañana se han ido sucediendo en las redes sociales las muestras de dolor de sus compañeros de profesión y admiradores de su música, así como las expresiones de cariño hacia él, su música y sus familiares.

También algunos seguidores han criticado que la noticia se filtrara en las redes sociales a los pocos minutos del accidente de tráfico, probablemente antes de que la familia hubiera sido informada de su deceso.