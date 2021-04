La compañía "Agrupación Señor Serrano", en la Bienal veneciana de Teatro

Roma, 14 abr (EFE).- La compañía "Agrupación Señor Serrano" ha sido seleccionada para actuar el próximo 10 de julio en la Bienal de Teatro de Venecia con su función "The Mountain", según anunciaron hoy sus organizadores en una rueda de prensa.

El espectáculo supone una reflexión sobre "qué es cierto en tiempos de postverdad".

La compañía barcelonesa, premiada en 2015 con el León de Plata y con su apuesta por mezclar el mundo virtual con actuaciones en vivo, será una de las once propuestas que podrán apreciarse este año en la 49ª Bienal de Teatro veneciana, entre el 2 y el 11 de julio.

Esta edición ha sido pensada como "un concentrado vitamínico y nutriente para el alma y para la vista" tras más de un año de pandemia de coronavirus que ha cerrado los teatros de medio mundo, según explicó uno de sus nuevos directores, Gianni Forte.

"No podemos más, dejadnos volver a casa, nuestros teatros y nuestros lugares de cultura", reivindicó Forte desde Venecia.

Por eso esta edición de la prestigiosa Bienal tiene por objetivo anunciar "la voluntad de recuperación y renacimiento" del teatro, aseguró el otro director artístico, Stefano Ricci.

La Bienal asignará su León de Oro honorífico al director polaco Krzysztof Warlikowski y el de Plata a la artista y poeta británica Kae Tempest.

Los otros diez espectáculos que pasarán por Venecia son "Hard to be a God" del cineasta húngaro Kornél Mundruczó; "In exitu", del italiano Roberto Latini; "Qui a tue mon pére" del alemán Thomas Ostermeier; "Nel lago del cor" del italiano Danio Manfredini.

También "Altro stato", la versión de "La vida es sueño" de Calderón de la Barca realizada por la dupla italiana Francesco Pititto y Maria Federica Maestri; "Un teatro è un teatro è un teatro è un teatro" de Filippo Andreatta; "Sunday" de la coreógrafa húngara Adrienn Hód y "Uno sguardo estraneo" de Paolo Costantini.

El León de Oro Warlikowski inaugurará el certamen el 2 de julio con su aplaudido espectáculo "We are leaving", mientras que Tempest, también rapera, se exhibirá en "The book of traps & lessons", una denuncia de la pobreza y el consumismo.