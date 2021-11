Compañía de Teatro Penitenciario mexicana relata un Macbeth actual y rebelde

Ciudad de México, 27 nov (EFE).- La Compañía de Teatro Penitenciario del penal de Santa Martha Acatitla, en la Ciudad de México, presentó este sábado en ese lugar un actualizado y rebelde "Macbeth", obra de la que muchos aprendieron a la vez que pudieron expresar su visión de la sociedad.

"La guerra era juntos, no entre nosotros", dijo en un punto álgido de la obra una de las actrices, que fue mostrada como esposa de Macbeth pero en este caso empoderada, con garra y con ansias de poder.

Con esta frase coincidió el intérprete de Macbeth -que prefirió no dar su nombre-, quien expresó a Efe que con Macbeth y con su participación durante 13 años en la compañía logró aprender a respetar a sus compañeros y a "escucharlos", algo que "no es fácil y no abunda".

Con 30 personas como público, los 16 miembros de la compañía -entre encargados de luces, músicos y actores- dejaron la piel en el escenario.

Algunos de los actores interpretaron varios papeles y, entre todos, consiguieron la atención del público, que también participó en la obra en varios momentos como los brindis o el baile final.

Además, durante toda la interpretación, que ocurrió en el auditorio del penal con las butacas colocadas en círculo, los actores interpelaron a los presentes y los hicieron parte de Macbeth.

La compañía, dirigida por Itari Marta Mena, directora del Foro Shakespeare desde hace dos décadas, lleva 13 años funcionando dentro y fuera de la penitenciaría y después de más de un año sin poder dar funciones dentro de Santa Martha, se atrevió con esta obra clásica de William Shakespeare.

Sobre la reinterpretación de "Macbeth" que ofrecieron, explicaron, busca que el público se cuestione.

Hablan de mujeres empoderadas, mujeres que no tienen miedo a vengarse de quien un día las hirió, también de mujeres desaparecidas, de insurrección y de lucha a través de la unión.

LADY MACBETH

A partir de una sola mujer en escena, Lady Macbeth, crearon todo un discurso -no solo a través de las palabras- mediante el que se dejan en el aire muchos temas como son la violencia o la lacra de las personas desaparecidas que tocan directamente al México actual, un país donde cada día más de 10 mujeres son asesinadas, de acuerdo a datos de múltiples ONG.

Al principio y al final de la obra ofrecieron una oración, rezos que cierran un círculo y que dan sentido a la obra dentro de la penitenciaría y recuerdan que para quienes participan, este grupo teatral en el que se profesionalizan como actores es una motivación cada día.

El hombre que dio vida a Macbeth dijo que antes de empezar en la compañía -hace 13 años- jamás había visto una obra de teatro. Ahora dice que el teatro es su "trinchera para no volver a delinquir" cuando pueda salir de Santa Martha.

De todos los actores de la obra, dos de ellos ya se encuentran en libertad y escogieron seguir su camino en el teatro, que a la vez les abrió las puertas a otras artes y oficios que ahora ejercen.

Además, ellos dos, Javier Cruz e Ismael Corona, codirigen esta obra.

Al final de la obra abrieron un espacio para que el público preguntase sus inquietudes y durante ese momento recordaron lo difícil que les resultó vivir la pandemia de la covid-19 y seguir adelante con la obra.

Pero aun así, dijo uno de ellos, alguien -Itari Marta- les enseñó a reinventarse, y así lo hicieron.

Otros coincidieron en que en el escenario se sienten libres por lo que la vida en Santa Martha se les hace mucho más llevadera y logran mantener el foco.

Al final de la obra Lady Macbeth habla de "quemarlo todo" si ella o alguna otra mujer desaparece, pero con esta frase se refiere a mucho más que incendiar las calles, sino a la posibilidad de quemarlo todo y volver a nacer.

"Incendiarlo todo y volver a nacer", dijo uno, "no es quemarlo todo con fuego o cerillos, es no quedarnos callados ante las injusticias", terminó otro.