La "oscuridad" compartida de Bach, Beethoven, Beatles y los Rolling

La música ha estado "siempre" relacionada con la magia, con lo misterioso y hay compositores e intérpretes que han sublimado esa conexión, como los masones Mozart y Sibelius o los "cabalísticos" y "satánicos" Led Zeppelin, Beatles o Rolling Stones, según el investigador Luis Antonio Muñoz.

Muñoz es el autor de "Historia oculta de la música" (Esfera de los Libros), un trabajo que le ha llevado nueve años de investigación y documentación y que podría tener "dieciocho millones de páginas", habida cuenta de la ingente cantidad de datos que ha encontrado.

El autor, acompañado por la escritora Rosa Montero y el responsable del programa de Radio Clásica de RNE "Sinfonía de la mañana", Martín Lladé, ha presentado su libro en la nueva sede madrileña de la Gran Logia Simbólica Española.

Muñoz, cantante, multinstrumentista, director y compositor, ha explicado que en su texto desvela, apoyándose en "ingente" bibliografía y documentos, las claves que subyacen en la obra de autores como Bach, Mozart, Beethoven, Wagner, Debussy, Satie e incluso los integrantes de Led Zeppelin, Beatles o Rolling Stones.

El libro está pensado, ha explicado, para ser "escuchado" al mismo tiempo que se lee, porque los ejemplos musicales que se proponen pueden seguirse, por capítulos, en el canal de YouTube HistoriaOcultadelaMúsica.

En él se encuentran desde partituras de un himno masónico firmado por Sibelius hasta grabados o documentos relacionados con la alquimia y el espiritismo.

La relación de Bach con la numerología, la presencia del maligno en muchas partituras y la atracción que generan los rosacruces o la masonería muestran, según el autor, que es "complicado encontrar un solo vestigio de civilización en el que la música, magia y misterio no estén unidas".

En sus dieciséis capítulos, que llevan títulos como "Música y Ocultismo en la Alemania Nazi", "Leonardo Da Vinci. El músico desconocido" o "Contrapuntos secretos. Cábala y azar", el libro reinterpreta la figura de músicos y composiciones de todas las épocas "diferente a la que se enseña en conservatorios o escuelas de música".

"Historia oculta de la música", ha dicho, es "un viaje a lo largo de la relación entre música, misterio, magia y esoterismo" y por eso ha querido presentarlo en una logia para que, quienes nunca habían estado en una, "vieran su simbología, su benevolencia y su organización del espacio".

"Durante cuarenta años hubo en España poco más de 8000 masones censados pero 86 000 personas fueron condenadas por masonería. Antes vivíamos en una 'conjura judeo masónica comunista' y ahora estamos en un momento de normalidad", ha puntualizado.

Muñoz, que ha asegurado que él no es masón, ha añadido que el libro "no habría sido posible si no hubiera sido por Radio Clásica", donde tiene una sección en el programa de Lladé: "la editora me escuchó y mi idea se convirtió en este texto", ha apostillado.