Concha Jerez reprueba que el sector del arte sea "el patito feo" en España

Logroño, 4 ene (EFE).- Concha Jerez, Premio Velázquez de Artes Plásticas 2017, reprueba la minusvaloración que considera que existe en el sector del arte, del que dice que es "el patito feo", dado que, "cuando, en términos económicos, hay que reducir, se reduce del arte y, en realidad, es el que mueve muchos sectores de la economía española".

En este sentido se ha pronunciado en una entrevista con Efe en Logroño, donde este lunes protagoniza la "performance" titulada "Intervalo Único de Tiempo Autocensurado", que se retransmite en directo, dentro del Festival Actual 2021 que se celebra en Logroño hasta el 7 de enero.

Jerez (Las Palmas de Gran Canaria, 1941), también Premio Nacional de Artes Plásticas 2015, ha explicado que el sector del arte no solo abarca a los creadores, sino a otros ámbitos, como, por ejemplo, el mundo editorial, quienes montan exposiciones o todas las estructuras de los museos, que se ocupan del patrimonio antiguo y contemporáneo.

Desde su punto de vista, el sector de la cultura "mueve muchísimo, pero, sin embargo, siempre se considera que hay que valorar más los mundos industriales", dentro de los que cree que no se suelen considerar como tales el de la cultura y, de forma especial, el del arte.

Ha señalado, como ejemplo de esta minusvaloración, el Premio Miguel de Cervantes, que es "el gran premio en la Literatura y que no se deja de dar ningún año", y que en 2020, año en el que no ha habido un gran acontecimiento para otorgarlo a consecuencia de la pandemia de la covid-19, el Rey lo entregó en persona.

Sin embargo, con el Premio Velázquez de Artes Plásticas, que "es similar al Cervantes", ha dicho, "llevamos cinco ediciones que no se ha llegado a entregar; ha salido publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y ha habido una gratificación económica, pero no se ha entregado", lo que ha dicho no entender esta artista, quien actualmente expone en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

Sobre la "performance" que protagoniza este lunes, dentro de este Festival, organizado por el Gobierno de La Rioja, ha explicado que aborda el tema de la autocensura, que está presente en su obra desde 1974 hasta la actualidad, y en la que, según ha indicado, se percibe la autocensura con una intensidad extrema y preocupante en las sociedades democráticas.

"Podemos decir, pero no nos autocensuramos porque no es políticamente correcto, socialmente correcto o personalmente correcto. Y callamos, mediante el ejercicio voluntario que autocensura nuestro pensamiento y nuestra vida pública y privada", ha reflexionado.

En este contexto, ha informado de que el objetivo del proyecto que ofrece este lunes en Actual 2021 es "compartir con el espectador la cantidad de autocensura que se está dando en las propias vidas desde hace mucho tiempo y que continúa" en la actualidad.

Concha Jerez, quien está considerada una de las pioneras del arte conceptual, cuyos ejes centrales de trabajo son la memoria y el análisis crítico de los medios de comunicación, ha recordado que su obra "conceptual" empezó en la época del franquismo, en la que, "si uno no se autocensuraba, podía ir a la cárcel, pero, cuando murió Franco, vi que (la autocensura) no solo se daba en esa situación de la dictadura, sino que seguía vigente en nuestra sociedad".

En general, con el paso del tiempo, ve que la autocensura "no se ha reducido en la sociedad contemporánea, sino que se ha incrementado, hasta el punto de que se ha extendido en todos los aspectos de lo socialmente correcto".

Por ello, "Intervalo Único de Tiempo Autocensurado" trata de llevar al público a la reflexión sobre la idea de la autocensura, pero no tanto para dar lecciones, sino para "compartir preocupaciones en relación con el mundo actual", ha concluido esta artista.

Sergio Jiménez Foronda