"¿Conoces a Tomás?", un filme que demuestra que lo diferente mola, es "chido"

Madrid, 11 nov (EFE).- Leonardo Ortizgris apenas sabía nada sobre autismo cuando la directora María Torres le habló de rodar "¿Conoces a Tomás?", una película que se metía de lleno en este trastorno de la personalidad. Acababa de ganar un Ariel (el Goya mexicano), y estaba deseando seguir haciendo cine, porque él es un actor, sobre todo, de teatro.

Y entonces ocurrió. "¿Conoces a Tomás?", explica el actor en una entrevista con Efe, le ganó por su planteamiento "honesto, legítimo e íntimo" de un tema tan delicado como los trastornos del espectro autista, de los que la directora tiene información privilegiada puesto que tiene un hermano con esa "cualidad", como lo define Ortzigris.

"Descubrí, y aquello me voló la cabeza porque no me había puesto a pensar en ello, que no solo es importante la persona que vive con esa condición, sino su entorno familiar, porque ellos sí viven en nuestro mundo, y su deber es acondicionarlo para que su hijo o hermano tengan una mejor vida", explica.

Ortizgris (México, 1977) habla con Efe en Madrid donde vive desde hace un año con su novia, la actriz española Carla Nieto, y donde pasaron el confinamiento a causa de la pandemia; aún no se había establecido del todo cuando Isabel Coixet le reclamó para su nuevo filme, "Nieva en Benidorm", una oportunidad para este actor que venía de rodar esta comedia romántica que llega este viernes a las salas españolas.

Para la directora debutante era importante "la química" entre los tres protagonistas, Hoze Melendez (Tomás), un actor "indie" que se ha vaciado en esta recreación de un chico mayor con autismo; Marcela Guirado (Fer), brillante doctora hermana de Tomás y novia de Leo (Ortizgris), un músico creativo que toca en un grupo acompañando en bodas, frustrado por no poder desarrollar su potencial.

La película gira en torno a una jornada especial en la que Leo debe cuidar de Tomás porque a su novia le surge una oportunidad laboral; el espectador acompaña a Tomás en su descubrimiento del mundo "exterior", un lugar que conoce sólo a través de su hermana y que le pone en el camino personas que le aceptan como es. Y ya. Ni más, ni menos.

"Cuando hice la película -se sincera Ortizgris- pensé que cuando un ser así está en esta situación las herramientas no están dadas. Nos falta información, igual en México que en España, y eso nos asusta y nos provoca que repelamos lo diferente".

"Creo que esta película habla de que lo diferente es 'chido' -una expresión mexicana que equivale a "guay", o a decir que algo mola-, yo aprendí mucho de esto, del beneficio de hacerse empático con las situaciones", asegura.

Para el actor mexicano, el cine es "un arma poderosa" a la hora de "visibilizar grupos marginados" o para "simplemente, como hace ésta '¿Conoces a Tomás?', abrir una ventana por la que asomarse a ver otros mundos".

"El cine también genera tu identidad", apunta, y explica, como ejemplo, que "si alguien con autismo aquí al lado empieza a gritar o a golpear la mesa, uno se tensa porque no sabe qué está pasando; pues lo que hay que hacer es abrirse y tratar de entender, porque de pronto -señala- uno no sabe si voltear a ver, o si los papás se van a sentir incómodos; pero si se mira con esa apertura y con ese corazón, esa 'diferencia' es aceptada".

Y ante lo diferente, considera el actor, protagonista de "Güeros" (2014), hay que abrir la mente, aunque "la educación, incluso la que damos a nuestros hijos, gire hacia cerrarse, a no ver -coloca sus manos como orejeras-. Después de hacer esta película, entendí un poquitito lo que es el autismo.

"Es tan amplio el espectro que muchas familias ni saben que su hijo es autista", afirma y confía en que esta película, que donará parte de sus ganancias a la Confederación Española de Autismo, "abra un poco más esa ventana y algunas personas vayan más allá con lo que puede estar pasándoles a sus hijos", concluye, antes de recomendar una cinta que "te puede tocar el corazón, pero también te hará reír".