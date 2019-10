La vida continúa para Llane, que tras Piso 21 ahora se lanza en solitario

Ni la decisión de abandonar tras 12 años la exitosa banda Piso 21 ni varios episodios familiares difíciles lograron detener la carrera de Llane en nueve meses de ausencia. El colombiano se lanza ahora como solista con su primer sencillo.

El cantante de 29 años presenta este viernes "Más de ti", una fusión de pop urbano con la que espera "refrescar" a sus miles de fans y que está dedicada, según confesó en una entrevista con Efe, a una misteriosa musa que tiene mucho que ver con sus composiciones.

Su vida y su nuevo sello

Esta misma semana, el paisa reveló sus secretos más íntimos en un documental titulado "La vida continúa", en el que entre muchos episodios habla de la muerte de su padre tras un secuestro y del reciente fallecimiento de su madre por problemas de salud.

Pregunta: ¿Cómo ha influido todo esto en esta nueva carrera que estás iniciando?

Respuesta: Hay dos cosas muy diferentes: digamos que mis cosas y todo lo que he vivido me da es mucha fortaleza para seguir pa'lante y antes soy muy agradecido de todo eso que viví porque eso hoy en día es lo que me hace lo que soy. Pero la música es como ese momento donde me da el espacio de soñar y de volar.

P.- ¿Cuál es entonces ese sello que definirá al Llane como artista en estos nuevos proyectos?

R.- Yo lo que les puedo decir es que esto es lo más personal, es lo más auténtico de lo que he podido hacer, son mis letras, es mi perspectiva de la música. (...) Cuando tú haces algo único sin compararte con nadie ahí es donde marcás la diferencia.

No me atrevería a decir otra cosa, pero voy a ser muy yo y quiero que eso sea lo que la gente diga: "ah, esa es la voz del Llane, esa es la música del Llane, eso es lo que me hace sentir el Llane, la nostalgia positiva del Llane, las letras"... Eso es.

Una musa desconocida

P.- Hablemos de tu primer sencillo, ¿de qué va?

R.- Nos venimos con "Más de ti", una canción producida por Sky. Una canción de la primera etapa de amor. Del primer enamoramiento en el que empiezas a vivir cosas que no te imaginabas que te podían pasar, como agarrarla de la mano, y que poco a poco se va convirtiendo en algo más grande y ya necesitas más de ella.

P.- ¿Le cantas a alguien? ¿Quién es la musa de todo esto?

R.- Es mi novia. Ella -de la que no reveló su nombre- es la musa de todas estas canciones y "Más de ti" es la canción que le dediqué e incluso como sale en el vídeo quería que estuviera ahí para que fuera más real. Igual no soy mucho de poner en mis redes pero es darle como su importancia. Ella fue la inspiración en este proceso.

P.-¿Cómo elegiste esta primera canción?

R.- Hice muchas canciones. Hice, no sé, sesenta canciones este año. (...) Queríamos hacer algo refrescante, algo que la gente le diera alegría, que llevara a imaginarse lo que es el Llane. Yo soy una persona muy alegre. Entonces como primer "single" queríamos que la gente tuviera esa alegría por medio de la música y de un vídeo -que fue grabado en Miami en 16 mm y con un estilo muy noventero-.

Lo que se sabe de su primer álbum

P.- ¿Puedes adelantar algo del disco completo?

R.- Si te digo la verdad no sabría cuál de todas las que hay van a ser el álbum, porque todavía estamos en ese proceso de qué nos va llevando la carrera. Pero te podés encontrar con canciones que no pensarías que eso estuviera en mi cabeza, porque son todos los sueños que yo tenía aquí y lo plasmo en música.

P.- ¿Harás más colaboraciones? Se te ha visto muy cercano con artistas como J Balvin en las redes sociales.

R.- Hay mucho talento. Estoy abierto a toda clase de junte y colaboración. Creo que todo va en su debido momento. Inicialmente queremos que sea Llane solo, más adelante con Balvin me sueño un tema, con Drake, me sueño con Bruno (Mars). Son artistas que me gustarían mucho. Pero por ahí dentro de un añito y medio vamos qué va pasando.

La primera prueba

P.- Tu primer desafío es sin duda el festival Megaland en Colombia, al asistirán, entre muchos, Rosalía y Daddy Yankee...

R.- Lo que más me emociona es tener esa sensación de estadio. Es en el Parque Simón Bolívar (de Bogotá), pero es enorme. (...) Estoy preparando un show, estoy preparando todo y ese tiempo que voy a tener ahí espero dar lo mejor y ver que "Más de ti" todo el mundo la cante.

P.- ¿Cuándo visitarás a tus miles de fans en otros países?

R.- En este momento hago una gira de medios por varios países de los que hicimos antes con Piso. Argentina, Centroamérica, México, Europa. Pero inicialmente queremos que la gente se conecte primero con el vídeo y con la música y ya más adelante hacer un trabajo más de giras y todo eso.

Alejandro Rincón Moreno