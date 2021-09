La cordillera de los sueños, la apuesta chilena para los Premios Goya 2022

Santiago de Chile, 23 sep (EFE).- El documental "La cordillera de los sueños", del aclamado cineasta Patricio Guzmán, representará a Chile en la carrera por una nominación al Goya a la mejor película iberoamericana de la edición 2022 del galardón español, anunció este jueves la Academia de Cine de Chile.

"Es un honor que permitan que mi película presente a Chile en los premios Goya. España es como mi segunda patria", celebró el director en un comunicado desde París, donde lleva años afincado.

Usando como eje central la inmensa cadena montañosa de los Andes, que recorre gran parte del país, Guzmán reflexiona en "La Cordillera de los sueños" sobre las heridas abiertas en Chile a raíz del golpe de Estado del general Augusto Pinochet (1973).

La cinta, que se estrenó en el festival de Cannes en 2019, es parte de una trilogía que el cineasta comenzó con "Nostalgia de la luz" (2010) y continuó con "El botón de nácar" (2015), la primera enmarcada en el norteño desierto de Atacama y la segunda en el océano y la naturaleza del sur chileno.

Con la premisa de explorar las montañas, el cineasta se adentra en sus recuerdos y construye un ensayo relatado a varias voces junto a personajes como el cineasta Pablo Salas, el escritor Jorge Baradit y la cantante Javiera Parra.

Guzmán, de 79 años, se hizo célebre por documentar de joven los albores del Gobierno socialista de Salvador Allende (1970-1973) y el golpe de Estado de Pinochet en una trilogía que tituló "La batalla de Chile", considerada por la crítica como uno de los mejores filmes políticos de la historia.

"He vivido más de treinta años en España donde he hecho mi diploma de cineasta. Ahí empezó mi carrera, que me permitió hacer 'La Batalla de Chile' y algunas (cinta) más sobre mi país", agregó.

El director, que ha vivido en Cuba, España y ahora en Francia, trabaja en un nuevo documental sobre el proceso constituyente que vive el país y la ola de protestas desatada en 2019, la mayor en tres décadas de democracia, una cinta que estará protagonizada exclusivamente por mujeres, según relató a Efe el pasado diciembre.

Hasta la fecha, Chile cuenta con cuatro Goyas y 18 nominaciones, la última de ellas en la edición de este 2021 con otro documental, El Agente Topo de la directora Maite Alberdi, que también fue candidato a los premios Óscar.