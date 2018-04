Un coreógrafo español da vida a los personajes del Guernica de Picasso en El Salvador

Fernando Hurtado, director de danza y coreógrafo español, pone en movimiento a los personajes de Pablo Picasso con el montaje de "37 Guernica 17", "con motivo de la celebración de los 80 años de la creación de la obra del pintor", explicó el bailarín a Efe durante una entrevista.

Hurtado explicó que el espectáculo, que se estrena este viernes en el Teatro Nacional de San Salvador, "habla sobre el cuadro" y lo que le inspira, "olvidando un poco la parte histórica, política y social" de la obra, pintada en 1937 con motivo del bombardeo de la ciudad vasca de Guernica, durante la guerra civil de España (1936-1939).

"Pensando en el concepto general, me surgieron varias dudas sobre qué quería plasmar realmente y al final pensé que tenía que hablar sobre el cuadro, en lo significa para mi la obra y yo veo reflejado el caos, los desastres humanos, las pérdidas que ocasiona cualquier guerra", explicó el artista.

El director recordó que el propio Picasso comentaba que en el cuadro no se ve una referencia al bombardeo sobre Guernica, sino que transmite los desastres que deja cualquier conflicto en cualquier lugar del mundo.

Preguntado sobre cómo se puede marginar la parte histórica en la creación, Hurtado, andaluz nacido en la ciudad de Málaga, señaló que se enfocó en lo que quería "ordenando, seleccionando y descartando ideas que no tenían cabida".

"Escribo todo lo que se me ocurre y lo que se me viene a la cabeza sobre el cuadro, todo tipo de sensaciones, y de ahí saco muchas hojas de apuntes, de las que extraigo lo que me interesa, lo que quiero en el espectáculo y, sobre todo, teniendo claro lo que no me interesa", describió el bailarín.

En su opinión, el "Guernica" perduró en el tiempo porque no refleja un momento en concreto, sino que muestra la imagen de cualquier país azotado por la desgracia, por lo que consideró que el "público salvadoreño, con la historia que tiene, lo va a entender".

"El arte es arte porque perdura, al contrario que la moda, ya que la moda pasa, como ocurre con muchas obras y artistas, pero el 'Guernica' sigue siendo uno de los cuadros más visitados del mundo y se sigue estudiando, porque es universal y todos se pueden ver reflejados de alguna manera", señaló el coreógrafo.

Pese al conocimiento universal del "Guernica", Hurtado aceptó que algunas personas que ven la representación desconocen el significado de la obra y que cuando eso ocurre también le gusta "ver qué impresiones sacan los que no saben nada" del cuadro de Picasso.

La celebración del aniversario del cuadro coincide con los 20 años que cumple el Centro Cultural de España en El Salvador (CCESV) y los 10 de la Compañía Nacional de Danza (CND), por lo que la institución española y el Ministerio de Cultura se unieron para hacer posible la puesta en escena del espectáculo en el país centroamericano.

Hurtado trabajó durante el último mes con 12 bailarines del CND para dar vida a los personajes picassianos, quienes habitualmente son representados por los miembros de la compañía de danza que dirige el andaluz.

Los jóvenes, 6 mujeres y 6 hombres de edades comprendidas entre los 18 y los 27 años, "están muy integrados y se saben todos los papeles, porque hasta el día del estreno ninguno sabe qué personaje va a representar", técnica habitual en la dirección de Hurtado, que sorprendió a los salvadoreños.

"Es mi forma de trabajar. El grupo tiene que estar súper despierto y vivo, y todos se van de los ensayos si saber qué rol van a tener en el ensayo del día siguiente, ni cuál les tocará el día de la representación en el teatro", explicó .

"37 Guernica 17", que se estrena hoy en El Salvador, se representará, además, el sábado, día 28, y el domingo 29.

Hurtado, quien continuará en el país varios días más, el viernes, 4 de mayo presentará, también en el Teatro Nacional, "El Paraíso de los Necios", inspirado en un texto del autor y filósofo Séneca, obra con la que se celebrará el 20 aniversario del CCESV.

Por Sabela Bello