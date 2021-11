Corizonas: "Fernando Pardo nos dio sus bendiciones para continuar"

Madrid, 2 nov (EFE).- Corizonas, la experiencia híbrida y siempre efímera que surge de la alianza ocasional entre Arizona Baby y Los Coronas, regresan con gira y nuevo disco, el tercero de larga duración, aunque por primera vez lo hacen si la aportación de uno de sus pilares, Fernando Pardo.

"Nos juntamos siempre pensando que es nuestra última misión y con la pandemia teníamos la excusa perfecta para despedirnos del todo a la francesa, pero vimos que había canciones. Empezamos a quedar para trabajar en ellas, pero yo a Fernando no le veía muy emocionado, porque tenía ganas de otros proyectos. Nos dio su ánimo y bendición para seguir y en su honor tiramos para delante", explica a Efe el otro comandante de esta aventura, Javier Vielba.

La ausencia de Pardo, que vuelve a centrarse así en su vida dentro de Los Coronas y Sex Museum, entre otras cosas, no es la única. Poco después salió del grupo también el trompetista Yevhen Riechkalov, pero esa marcha no fue tan "elegante".

"De un día para otro nos dijo que no venía a un concierto en las fiestas de Valladolid. No nos gustó, aunque era la crónica de una muerte anunciada, porque ya en el anterior LP no había casi vientos y la trompeta casi molestaba en las canciones, pues ese rollo fronterizo ya no tenía tanta cabida", afirma Vielba, sin pelos en la lengua, pero "sin rencor, porque una mala tarde la tiene cualquiera".

Corizonas regresa de este modo bajo el formato consolidado de quinteto, integrado por él y por Rubén Marrón (guitarra), David Krahe (guitarra), Javi Vacas (bajo) y Roberto Lozano "Loza" (batería), con un quinto disco titulado sencillamente "Corizonas III" (Subterfuge) tras el EP previo "Más allá" (2017) y un sonido que no chocará tanto a sus seguidores como el de su anterior disco de larga duración, "Nueva Dimensión Vital" (2016).

"Ahí lo que ocurrió fue el cambio de idioma (al castellano), porque nos llevó por otros derroteros melódicos y armónicos diferentes a los del primero, 'The News Today' (2011). Ahora hemos conseguido que se encuentren ambos trabajos. De hecho, 'NDV' hubiese generado menos susto a nuestros seguidores si este hubiese salido entre medias", asegura el músico vallisoletano.

Precisa que en su cruce entre Neil Young, Tom Petty, AC/DC o Wilco, el de "Corizonas III" es un sonido "no más clásico" ("Porque clásico ya es hasta Snoop Dogg", dice), pero sí atemporal. "Eso sí, no somos de hacerte tortillas deconstruidas, sino el cocido de la abuela", concede Vielba, antes de reivindicar la vigencia de los mimbres musicales empleados en este álbum que, en un tema como "El tiempo pasará", reivindica igual a Marvin Gaye que "Twin Peaks".

Reivindican también el saxofón, "convertido en un cliché cómico a causa de figuras como Kenny G, que han hecho bastante por quitarle una imagen molona, como de balada romántica o de striptease". Se ve en la colaboración en el tema "Brindo por ti" de Gautama del Campo, en un intento por acercarse a ese "aire pachuco y criollo" de los discos de Willie DeVille o de canciones como "Rosalita" de Bruce Springsteen.

No acaban ahí las aportaciones foráneas, pues en "Ilumíname" participa además Jairo Zavala, alias Depedro, una participación "por pura amistad y porque es un músico superdotado, un guitarrista mayúsculo y un gran cantante", amén de un "hermano de rock" de Javi Vacas, con el que coincidió en el proyecto La Vaca Azul.

"Jairo vino con una canción con la que podíamos trabajar y ha quedado algo muy redondo. Además, nosotros a él le hemos dado electricidad roquera, porque últimamente estaba más intimista y nos lo hemos llevado a otra cosa más garajera", comenta Vielba sobre una colaboración "de lujo" que también les da más visibilidad.

El próximo 27 de noviembre arrancarán la gira en Ibiza, dentro del Festival Cañas & Roll, para saltar ya en 2022 a Madrid (sala Mon Live, 20 de enero), Castellón (Auditorio, 22 de enero), Santiago de Compostela (sala Capitol, 28 de enero) o Lugo (sala Jager, 29 de enero), en una primera remesa de conciertos en vivo.

Por Javier Herrero.