El coronavirus aplaza el sueño del 'Cinema Paradiso' de Madrid

La crisis del coronavirus frustró la inauguración a finales de marzo de un cine independiente ubicado en una antigua sucursal bancaria de Madrid, pero su impulsor no tira la toalla y piensa seguir adelante con su sueño, aunque para hacerlo realidad esperará algo más, hasta la fase 2 de la desescalada.

"Después de todo el esfuerzo y el dinero invertido lo vamos a abrir", confirma a Efe Miguel Ángel Pérez, impulsor de este esperanzador proyecto para el cine.

Ubicado en la rotonda de Santa María de la Cabeza, el Cine Embajadores, que cuenta con tres salas con capacidad para 100, 50 y 50 espectadores, está prácticamente terminado, a falta de rematar la fachada y algún que otro ajuste en su interior.

Miguel Ángel Pérez es director de la distribuidora Surtsey Films, accionista mayoritario de este proyecto de cine independiente en versión original.

Lleva dos décadas en la industria, pero, como el pequeño Totò en la película 'Cinema Paradiso' (1988), él también sentía ese amor especial al cine desde pequeño, y soñaba con abrir su propia sala.

Un paso que decidió dar a finales del año pasado, cuando encontró un pequeño local con un alquiler "asumible", curiosamente debido al cierre de una sucursal bancaria a causa de la crisis económica.

Todo ello en un contexto general de cierre de salas de exhibición en toda España: en la última década se ha pasado de las 4.140 salas que había registradas en 2008 a 3.589 en 2018, según datos del ICAA (Instituto de Cinematografía y Artes Audiovisuales).

Este cine en versión original tenía previsto abrir sus puertas el 28 de marzo con el estreno de 'Todo pasa en Tel Aviv', pero cuando ya todo estaba listo "y saliendo demasiado bien", de repente llegó la crisis sanitaria del coronavirus y "se paró el proyecto".

Las obras "se pararon en seco" con el estado de alarma, y las butacas del cine, que venían de La Rioja, ya no pudieron llegar a Madrid.

"Fue una depresión", asegura el emprendedor, al que no le quedó otra que hacer un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) a sus empleados de la distribuidora y acogerse él mismo "al paro de los autónomos", solicitando la ayuda extraordinaria para los trabajadores por cuenta propia.

Aunque las primeras semanas las noticias fueron "muy malas", Miguel Ángel consiguió "refinanciarse" con los préstamos estatales y también gracias a su casero, que le perdonó "dos meses del local". Después, el Gobierno anunció el comienzo de la desescalada por fases.

"Hemos pasado de no saber qué iba a ser de nosotros a ver luz al final del túnel. En un año veremos cómo estamos, pero no podíamos parar", afirma Miguel Ángel.

Ahora, Cines Embajadores ya está en la línea de salida preparado para el pistoletazo "a finales de junio o principios de julio, o cuando llegue la fase dos", ya que, aunque los cines pueden abrir en la fase uno con un máximo de 30 personas, Miguel Ángel prevé hacerlo a partir de la fase dos, con un tercio del aforo.

"Hay que mantener el aire acondicionado y todos los gastos del cine y del personal, y además el protocolo sanitario va a ser exigente", argumenta el propietario.

No sabe si será rentable abrir el establecimiento a un tercio del aforo en la fase dos, y tampoco niega la "dificultad" de hacerlo a la mitad en la fase tres, pero señala la ocupación media de los cines en España es del 25 por ciento, y espera que, como la gente "este año no va a viajar mucho", opten por ir más al cine.

"Siempre he querido hacerlo y me lancé a esta aventura, en la que creo que me va a ir muy bien porque no hay competencia ninguna en el barrio", comenta ilusionado Pérez, que tiene claro que "quince días antes o quince días después" el "Cinema Paradiso madrileño" pondrá en marcha al fin su proyector.

