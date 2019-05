El creador de Los Siete Reinos cree que la última temporada necesita más capítulos

El ingeniero madrileño Javier Marcos, administrador de la web "Los Siete Reinos", la de más seguimiento en castellano del mundo sobre la serie "Juego de Tronos", ha entendido que la última temporada, que termina el próximo lunes, “habría funcionado mucho mejor con más capítulos, no sólo seis”, aunque ha dicho que se trata de “una serie perfecta”.

En declaraciones a los periodistas en Sevilla, donde participa en el congreso internacional sobre la serie, Marcos ha entendido que “ninguna serie del mundo ha creado este impacto”, sosteniendo que “a nivel técnico es espectacular”, para ser crítico con la trama de algunos capítulos, ya que “a nivel de guiones, algunas cosas han fallado”.

Y es que ha dicho que algunos guiones no son tan impactantes cuando algunas tramas que han sido ideadas por los guionistas y no están reflejadas en el libro "Canción de hielo y fuego", de George R.R. Martin, en el que se basa toda la serie.

“Se nota cuando no tiene libros en los que apoyarse y han de inventarse tramas, cuando se separa de los libros”, ha dicho, además de insistir en que la última temporada “habría funcionado mucho mejor con más capítulos, no solamente seis”.

De todas formas, “pese a fallos de guión, sigue siendo espectacular, en dirección, maquillaje, localización, vestuarios, música…, no hay una serie como Juego de Tronos”.

Ha entendido que “habrá cosas que gusten o no, pero hay mucha gente a la que no le gusta porque su personaje favorito no está haciendo lo que ellos querían”.