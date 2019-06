"El creyente", una cinta que propone la oración para salir de la drogadicción

La oración y el sentimiento de pertenencia al grupo como vía para superar las adicciones es la propuesta del director francés Cédric Kahn en "El creyente", una película que, según ha explicado el realizador en una entrevista con EFE, "habla sobre la fe y no tanto sobre la religión".

Kahn, que se declara "no creyente", entiende que "la fe es algo vital y, por lo tanto, necesaria para vivir" y firma una película en la que las creencias, más allá incluso de las connotaciones religiosas, juegan un papel fundamental ya que "la fe no es una cuestión de creer en Dios, sino en algo, porque la espiritualidad pertenece a todo el mundo."

"El creyente" narra la historia de Thomas, un joven de 22 años adicto a la heroína que recala en un centro de rehabilitación, aislado en un paraje montañoso de los Alpes franceses, para superar su dependencia. La organización está dirigida por ex toxicómanos y el método de salvación será la oración.

Allí Thomas encontrará la redención y descubrirá que el credo puede ser tan importante como la amistad, o el amor, para afrontar la adversidad. Kahn ha rodado la historia de "un viaje interior" en el que Thomas tratará de "encontrar un sentido a su vida".

El francés, que además de director es conocido por sus trabajos como guionista y actor (su última interpretación fue en un papel de reparto en la aclamada "Cold War", del polaco Pawel Pawlikowski), quería desde el principio del proyecto que Thomas fuese interpretado por un actor poco conocido y por eso escogió a Anthony Bajon, quien acabaría justificando esa decisión al lograr el Oso de Plata a Mejor Actor en la pasada edición de la Berlinale.

"El creyente", que llega a las salas españolas el 7 de junio, es una película cruda, cercana al documental, y para el rodaje Kahn se ha documentado sobre "centros de toxicómanos, también laicos, donde las reglas son incluso más estrictas".

"No he querido para nada idealizar aquello. Quería presentarlo tal como lo he visto", ha asegurado el realizador francés.

Lo importante para Kahn no es tanto "hacer una crítica de la Iglesia Católica, aunque quizás sí pueda haber algo de crítica a la religión", sino centrarse en la temática de la identidad y en describir la evolución de un personaje que "cuando llega a esa comunidad tiene la sensación de haber encontrado su grupo", pero que más tarde tendrá que tomar sus propias decisiones.

"Es una película muy positiva sobre la fe y la espiritualidad", explica Kahn, aunque "la idea es que esa situación de armonía que se crea entre los ex adictos no va a durar eternamente".

El carácter endogámico que habitualmente se presupone a este tipo de organizaciones aparece retratado en la película con ex toxicómanos que deciden echar raíces en la institución para acoger a otros con el mismo problema. "De eso se trata, de que encuentren su papel en la vida", resume el director francés.

En la filmografía de Kahn la naturaleza adquiere significado propio (un ejemplo de ello es "Wild Life", con la que ganó el Premio Especial del Jurado del Festival de San Sebastián en 2014) y en "El creyente" la elección del entorno no es gratuita.

El relato se desarrolla en el macizo de Vercors, en los Alpes franceses, un paraje frío y solitario que dialoga con los personajes de la película. "La espiritualidad procede también de la relación de esos jóvenes con la naturaleza y ese encuentro con lo invisible, con Dios, se presta más en un entorno natural", concluye Kahn.