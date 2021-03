El Cruïlla mantiene su cita de 2021 pero caen Residente y Fat Freddy's Drope

Barcelona, 11 mar (EFE).- El Festival Cruïlla ha decidido mantener su edición de este año, que se celebrará del 8 al 10 de julio en el Parc del Fòrum de Barcelona, en condiciones "iguales o muy similares" a las de antes de la pandemia, con un cartel en el que finalmente no figurarán Residente ni Fat Freddy's Drope.

Así lo ha anunciado la organización del festival, a cuya programación se incorporan Muerdo, Natos & Waor, La Casa Azul, Delafé, y Joan Garriga y el Mariatxi Galàctic, que se ha mostrado convencida de que serán capaces de generar una "burbuja sanitaria" que permitirá celebrar el evento con garantías.

Tras posponer por la covid-19 su cita del pasado año, que sustituyeron por el Cruïlla XXS, un ciclo de actuaciones de formato reducido y aforo limitado en espacios emblemáticos de la capital catalana, el festival regresa en verano de 2021 una vez han constatado que "la cultura en directo no es la causante de la propagación del virus".

"Gracias a esto la cultura pasó de ser la primera al cerrar a ser una de las últimas actividades a ser confinadas cuando ha vuelto a aumentar el riesgo", han recordado los organizadores, los cuales han subrayado que "no pondrán en riesgo a nadie" y que desarrollarán el evento "con el acompañamiento de los expertos y de las autoridades".

El Cruïlla ha apostado por mantener la cita a diferencia de otros festivales, como el Primavera Sound, que a principios de mes anunció que cancelaba su edición de este año por "razones de fuerza mayor" relacionadas con la pandemia, como ya hizo en 2020 por la misma causa.

"El pasado verano, el Cruïlla XXS fue un gran ejercicio de civismo, donde demostramos que hay maneras de hacer cultura con seguridad. Este verano, iremos algo más allá y demostraremos que tenemos los protocolos sanitarios adecuados para volver a bailar, cantar y abrazarnos con total seguridad", han agregado.

No obstante, el coronavirus ha obligado a Residente y Fat Freddy's Drop a cancelar sus giras internacionales de este verano, por lo que no podrán acudir a Barcelona, tal como estaba previsto.

En el caso de Natos & Waor, su actuación estaba programada para el 9 de abril en el Sant Jordi Club, pero debido a la situación sanitaria, que no ha permitido que se celebre en esa fecha, tocarán en el marco del Cruïlla, donde también están confirmados Kase.O, Two Door Cinema Club, Editors, Manel, Morcheeba, Of Monsters and Men o Dorian, entre otros.

El festival confía así en el público que "no sólo espera ver a grandes estrellas internacionales", sino que también tiene interés "por la música hecha en casa" y está dispuesto a "hacer piña para reactivar la cultura en directo del país".

Además de mantener su cita sónica, el Cruïlla también participa en el concierto de Love of Lesbian del próximo 27 de marzo en el Palau Sant Jordi de Barcelona, que reunirá a 5.000 personas sin distancia de seguridad que, con mascarillas FFP2, deberán haber pasado unas pruebas previas de antígenos.