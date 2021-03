El cubano Carlos Manuel Álvarez, Premio Don Quijote de Periodismo

Madrid, 3 mar (EFE).- El cubano Carlos Manuel Álvarez Rodríguez ganó este miércoles el Premio Don Quijote de Periodismo, en su XVII edición, por el artículo "Tres niñas cubanas", publicado en la revista cubana El Estornudo el 23 de febrero de 2020.

El autor relata el derrumbe de un balcón en una calle de La Habana Vieja, que acaba con la vida de tres niñas que, volviendo del colegio, caminaban por la calle, suceso que sirve para poner de manifiesto el deterioro de las viviendas en muchos barrios de la ciudad.

La crónica, por una parte, cuenta la vida de las víctimas, de algunos de sus familiares, del luto tras la tragedia, y recrea los pormenores del hecho. Por el otro, denuncia la "responsabilidad del Estado" en el incidente y expone el "déficit habitacional y los graves problemas de deterioros de viviendas" que aquejan a Cuba en general y a La Habana en particular.

El autor (Matanzas, Cuba. 1989) es periodista y escritor y editor de El Estornudo. Sus artículos y crónicas han aparecido en medios como The New York Times, The Washington Post, El País, Al Jazeera, Internazionale, El Malpensante o Letras Libres.

Ha publicado el volumen de crónicas "La tribu: Retratos de Cuba" (Sexto Piso; Seix Barral 2017) y la novela "Los caídos" (Sexto Piso, 2018). Fue seleccionado por el Hay Festival Cartagena como uno de los autores que conforman la lista Bogotá 39 de 2017, que reconoce a los 39 escritores menores de 40 años más relevantes de Latinoamérica.

El Premio Don Quijote forma parte de los Premios Internacionales de Periodismo Rey de España, fallados hoy, a los que han concurrido 155 candidaturas de una veintena de países del ámbito iberoamericano.

Se conceden anualmente desde el año 1983, en el que fueron creados por la Agencia EFE y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

Tienen por objeto reconocer la labor informativa de los profesionales del periodismo en lengua española y portuguesa de los Estados que integran la Comunidad Iberoamericana de Naciones y de las naciones con las que España mantiene vínculos de naturaleza histórica y relaciones culturales y de cooperación.

Estos galardones están patrocinados por el grupo industrial Suez, con una dotación de 6.000 euros (7.200 dólares) y una escultura del artista Joaquín Vaquero para los Premios Internacionales de Periodismo, mientras que el Don Quijote de Periodismo está dotado con 9.000 euros (10.800 dólares) y una escultura de Xema Teno. EFE

