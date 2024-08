Banksy suelta a los animales del zoo y pasan cosas

Nadamos a crol por este mes de agosto, con los Olímpicos afortunadamente ya en el espejo retrovisor (alguna historia final hemos rascado desde aquí, como la respuesta a una pregunta que me he hecho siempre: ¿cómo, de qué manera y para quién hacen la música de los ejercicios de natación si no se oye un carajo?), los festivales echando decibelios por España entera (atención a los próximos días, que venimos con cositas), la gran creación de HG Giger correteando por la oscuridad de los cines... y las novelas, que caen una tras otra en verano.

Y algo más que nos ronda la cabeza estos días: la reflexión sobre qué tipo de teatro público queremos está ahí. No es fácil. Pero es necesario que las voces dentro de las artes escénicas hablen para que escuchemos qué piensan.

Escuchar como escucha Londres a Banksy, que sin usar ni una sola palabra ha movilizado la conversación. Sus nueve grafitis consecutivos en las calles de la capital británica, en los que ha liberado a los animales del zoo, han lanzado ideas muy interesantes. Me gustaría recoger algunas de las interpretaciones que se han publicado en forma de comentarios en la cuenta de Instagram del artista.

El rinoceronte aplastando un coche abandonado, motivó a Enissa a afirmar que “la naturaleza iba a joder a la industria, como la industria había jodido a la naturaleza”. Los peces o pirañas de la cabina de la policía municipal, llevaron a los comentaristas a discutir sobre el libro Rebelión en la granja de George Orwell, no tanto como una metáfora del comunismo sino como una incitación de Banksy a que la ciudadanía se rebele contra el Gobierno. O que maneje de otra manera los disturbios vividos en las últimas semanas por parte de la extrema derecha.

Anja realizó un análisis geográfico de las obras y se dio cuenta de que cinco de ellas estaban situadas a menos de nueve minutos andando de un distribuidor o fabricante de armas o municiones. Para ella, Banksy está reclamando que se detenga la venta de armamento a países en conflicto. Eddie señaló otra cosa sobre las fotografías que cuelga Banksy en su cuenta con las que reclama la autoría: en alguna aparecen personas ajenas a la obra. Para él, la interpretación está clara: las personas dan la espalda al mundo salvaje; eso es lo que tenemos que cambiar.

Para la gran mayoría, la explicación evidente es: los zoos son cárceles para los animales. (El London Zoo le ha dado la vuelta y, contento con el grafiti, ha dicho que en verdad celebra la potencia de la conexión con la vida salvaje). Pero para un usuario llamado potager46flowers, a la vista de los dos elefantes asomados a dos ventanas, acercando sus trompas, el mensaje está claro: hay que hablar del elefante en la habitación.

Y en eso estamos.

Por cierto, ¿qué pasó con el hotel Bansky en Belén? Elena García Quevedo estuvo allí el mes pasado, nos lo cuenta en este interesante reportaje sobre el samud, la resistencia cultural palestina.

Tres artículos recomendados

Rafa Cervera, uno de los mejores periodistas musicales de este país, ha hablado con uno de los mejores del Reino Unido, Jon Savage. Así que, ¡cómo no leer esta entrevista en la que hablan sobre cómo la estética queer dio forma a la cultura pop!

Acompañadnos a Villanueva de Duero, provincia de Valladolid. Allí, una cartuja del siglo XV aguanta en silencio el chaparrón de siglos y desidia. Los vecinos se movilizan, quieren detener el deterioro. Pero se chocan contra un muro: el de la propiedad privada.

La banda madrileña Los Punsetes ha cumplido 20 años y siguen siendo tan corrosivos como al comienzo. Les preguntamos qué va a pasar con el precio de los conciertos y ellos ya lo saben: las cosas se van a ir a la mierda. “La gente no tiene dinero”, esto es así.

Tres libros recomendados

La maravillosa editorial Acantilado ha merecido este mes de julio el Premio Nacional a la Mejor Labor Editorial Cultural 2024 que otorga el Ministerio de Cultura. Aprovechemos para recomendar una de sus últimas publicaciones, el particular libro León de Lidia. particular porque es una novela rara, fragmentaria, con material gráfico, retratos y retazos de prosa poética. Está escrita con el material de su infancia, memoria y tradición de su autora, la mexicana de familia búlgara sefardí Myriam Moscona.

Vamos con otra editorial de nuestras favoritas, Barrett, y una recomendación de un libro que publicaron este año dentro de su programa “Editora por un libro”, al que invitaron a Mariana Enríquez. La escritora y periodista argentina nos trajo Cuerpos para odiar de Claudia Rodríguez, un referente del movimiento trans latinoamericano que había publicado en fanzines chilenos los textos que componen este libro.

En los últimos dos años hemos escrito, hablado y pensado mucho sobre la pintora surrealista Leonora Carrington. Proponemos seguir en ello con la lectura de El pequeño Francis, un pequeño libro de su autoría que la editorial Alpha Decay publicó en abril. Escrito entre 1937 y 1938 (antes que su célebre Memorias de abajo), cuenta la historia del niño Francis dentro de un mundo de criaturas extrañas.

Las recomendaciones de Librotea

Esta semana, Librotea nos recomienda cultura pop, alucinantes historias reales y algo de novela negra y criminal:

Tres planes para el finde, por Laura García Higueras

Cine de verano. Esta semana tengo que empezar pidiendo disculpas porque estamos a mediados de agosto y ¡todavía no os había recomendado ningún cine de verano! El Museo Reina Sofía lleva desde julio proyectando películas gratis y este viernes es el turno de la maravilla Jane B por Agnès Varda. A las 22h. Según la leyenda, Birkin estaba preocupada por la llegada de sus 40 y la cineasta francesa, que estaba cerca de los 60, le dijo que iba a ser una edad hermosa. A partir de ahí comenzaron a rodar este filme que terminó convirtiéndose en un recuento de varias partes de la vida de la actriz.

Solmarket. El Puig (Valencia) acoge este mercado dedicado a la gastronomía bien colorido sobre una señora explanada de 6.000 metros cuadrados. El horario es de 19 a 00:30h, perfecto para huir de las horas de más calor y poder disfrutar de su oferta de música en directo, arte, performances y una zona de venta de artesanía y ropa. También hay pensado para los más peques una zona de actividades y manualidades. La entrada es gratis, por cierto.

Mediterránea Fest. No sabéis las ganas que tenía de que llegaran este finde ya que, por fin, ¡cojo vacaciones! Mi primera costa va a ser la costa valenciana y no descarto acabar en el Mediterránea Fest de Gandía, en el que van a actuar mis queridísimas Ginebras, pero que contará también con otros grupos como Viva Suecia, Amaral, Dorian, Nebulossa y Sexy Zebras. ¡Música y playa! ¿Quién da más?