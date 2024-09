Se buscan crónicas del sida

Se me ha quedado flotando en la cabeza la idea que lanzó Carla Simón en la visita que hizo Javier Zurro a Vigo, para conocer el rodaje de su película Romería: “Hablar de los 80 y del sida también es memoria histórica”.

Llamamos memoria histórica a una manera de procesar el pasado con las herramientas de lo íntimo, lo personal, lo familiar. A diferencia de los estudios de Historia, la memoria no tiene ambiciones de contar una historia colectiva, aunque en la suma de sus partes lo consiga, sino que pretende compartir con el presente un pasado que, por los motivos que sean, ha sido doloroso y, por tanto silenciado.

Todos tenemos claro que esto es lo que ha ocurrido en muchas de nuestras familias con muchos de nuestros abuelos sometidos a la derrota tras la Guerra Civil. Pero atención a lo que señala Carla Simón: ¿y las heridas de nuestros padres y madres?

Se silencia (y por tanto se oculta a la Historia) aquello que avergüenza. Sea la derrota opresiva de los vencidos o el estigma social de los marginados. Y (esto no es científico pero parte de la experiencia) es necesario saltar una generación para que la memoria se abra paso.

Con respecto al sida, me parece que aún queda mucha memoria por explorar. Hace unos días Tilda Swinton contaba que había cuidado del talentoso (y quizá no lo suficientemente revisitado hoy) Derek Jarman en sus últimos años de vida, enfermo de sida y recluido en su Prospect Cottage de la costa de Kent, en Inglaterra. Esa historia debería contarse. Aunque en Inglaterra hemos visto una serie reciente, que era muy necesaria, como It's a Sin, protagonizada Olly Alexander, cantante de Years & Years, lo que ha podido contribuir a que una generación joven conozca mejor la pandemia del sida y sus efectos (aunque en este caso se ponga el foco sobre jóvenes artistas, mientras que otros colectivos sigan marginalizados también en las narrativas).

Volviendo al caso español, hace dos años Andrea Galaxina publicaba Nadie miraba hacía aquí, un ensayo sobre arte y VIH sobre el activismo artístico alrededor del VIH, como las creaciones de ACT UP y otros. De artistas españoles, siempre se cita la performance de Pepe Espaliú, que, enfermo, fue llevado en volandas desde el Congreso de los Diputados al Museo Reina Sofía por muchas personas, unas anónimas, otras célebres, como Pedro Almodóvar o Marisa Paredes.

Precisamente Almodóvar ha revoloteado alrededor del sida en alguna película, como Todo sobre mi madre, así como también Fernando León de Aranoa en Princesas. Pero no hay muchas más, quitando a Carla Simón (Verano 1993 y su corto Después también) y el documental Soy Visible de Cesida y Fernanda Carvalho (2023, se puede ver en Filmin).

También hay espacio para recorrer en la narrativa. En 2020, Consonni publicó Jenisjoplin, una novela de Uxue Alberdi sobre una joven que descubre en los años 80 de Bilbao que es seropositiva. Iván Zaro, acostumbrado a hacer libros con vocación colectiva que recogen testimonios, hizo lo propio en La vida a través del espejo en 2019. Por poner un par de ejemplos recientes donde el VIH es central.

En verdad, necesitamos más “crónicas de sidario” como las del chileno Pedro Lemebel.

Te dejo que sigas con el resto del boletín. Haz scroll y encontrarás muchas más recomendaciones: lecturas, artículos, películas y, atención, que vuelven los planes de Laura García Higueras.

Tres artículos recomendados

El jurado de la Mostra de Venecia ha decidido que la mejor película a concurso ha sido La habitación de al lado, de Pedro Almodóvar. El segundo español en ganarlo. Una mirada a la muerte austera y hermosa, pero también sobre el odio. Adivinad quién no le ha felicitado.

Según se dice de boca a oreja, las novelas Blackwater te atrapa de una manera adictiva. Queríamos saber por qué y se lo preguntamos a la escritora Ledicia Costas, que también ha caído fascinada por este misterioso libro escrito bajo pseudónimo en 1983.

Laura G. Higueras ha estado en el apoteósico último concierto de Vetusta Morla en la sala la Riviera de Madrid antes de su hasta luego. Una celebración de la amistad, rebosante de euforia y amor de sus fans que recogemos en esta crónica que tiene incluso vídeos.

Tres libros recomendados

Edith Caroline Rivett se envolvió a si misma en el misterio. Gustaba de firmar con iniciales y otro apellido, como es el caso de E. R. Lorac, bajo el que hacerse pasar por un hombre durante la edad de oro de la novela de misterio británica. En El caso del escritor desaparecido (Duomo Ediciones), publicada por primera vez en 1935, continúa con el juego, pues la trama es sobre un escritor de novelas de suspense que vive recluido pero desaparece repentinamente. En librerías el 25 de septiembre.

Bibiana Collado Cabrera, a quien recordaréis por Yeguas exhaustas, una novela que hemos recomendado mucho en este periódico, está de regreso con un libro de poesía titulado Chispitas de carne (La Bella Varsovia / Anagrama). Una obra sobre la relación con las mujeres que la rodean. En librerías el 18 de septiembre.

Arthur Cravan, el fascinante poeta boxeador que afirmaba en sus fanzines ser pariente de Oscar Wilde y que tan bien retrató Isaki Lacuesta en la película Cravan vs Cravan, escribió cartas de amor y depresión a la poeta y pintora Mina Loy. La editorial Periférica las edita en Cartas de amor a Mina Loy. En librerías el 23 de septiembre.

Tres películas recomendadas, por Javier Zurro

Ya desde Madrid, con la reseca de Venecia y pensando en San Sebastián, aquí van estas recomendaciones:

Té negro: no es su película más redonda, pero hay algo siempre en la forma que tiene Abderrahmane Sissako de rodar que sigue emocionando. Pocos cineastas miran a África como lo hace él, y aunque aquí salga para contar el éxodo de africanos a Asia y las comunidades que se formaron a través de una historia de amor, uno puede deleitarse con cómo mira sin paternalismos, sin condescendencia y con personalidad. Que también sirva para que muchos descubran sus anteriores películas.

La hojarasca: uno de esos estrenos que llega a pocas salas pero que merece la pena intentar ver. La hojarasca lleva ganando premios desde que se presentó en la pasada Berlinale y es el descubrimiento de una cineasta como Macu Machín, que con su cine que difumina las fronteras entre ficción y realidad muestra el paisaje canario lejos de la postal turística.

Los golfos: que en esta sección se venera a Carlos Saura es de sobra conocido, así que cualquier oportunidad de ver su cine en pantalla grande se celebra y se anuncia. En la Filmoteca Nacional (Madrid) proyectan este sábado su debut en el largometraje, Los golfos, que por si fuera poco lo produjo Pere Portabella, figura fundamental del cine español no siempre reconocida y del que se ha podido ver un interesante documental en el pasado Festival de Venecia.

Tres planes para el finde, por Laura García Higueras

Después de mis vacaciones, recupero la recomendación de tres planes interesantes para este fin de semana:

Skate Love Barcelona. A mi el skate me parece un deporte de riesgo, la verdad, complicadísimo; pero tengo muchos amigos que se han aficionado un montón y que hasta siguieron con mucha insistencia su participación en los Juegos Olímpicos. Si sois de como ellos este fin de semana se celebra este festival internacional de música sobre ruedas que cuenta en su cartel con DJ como Moodymann. También habrá clases magistrales y actuaciones de artistas como el circense Tumbleweed.

B-Side Festival. Los últimos coletazos del verano siguen repletos de festivales, como el que acoge este sábado Molina del Segura (Murcia). Samuraï, Cala Vento, Iván Ferreiro, Siloé y Serial Killerz conforman su cartel. Si os siguen quedando pilas, aquí tenéis una buena excusa para seguir de concierto.

PROYECTOR. Esta semana ha llegado a Madrid este festival de videocreación que propone reflexiones sobre la guerra, la memoria, el medioambiente, el juego y la videoperformance sobre las redes sociales. La muestra la componen más de 100 piezas que intentan acaparar lo mejor del panorama experimental internacional.

Las recomendaciones de Librotea

Esta semana, Librotea propone libros deseantes y nos trae recomendaciones de la mano de dos Ignacios: Escolar y Martínez de Pisón: