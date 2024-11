El concierto del grupo que recuperó la fe en el indie y otros planes de libros, expos y películas para el finde

Me gustaría que, en estos días en los que intentamos asimilar la terrible tragedia que ha provocado la DANA, sin olvidarnos de ello, leas la entrevista que Gumersindo Lafuente, ex director adjunto de elDiario.es, ha realizado al escritor y también periodista Martín Caparrós, en la casa de este, el pasado fin de semana. Es una conversación apasionante y un privilegio estar ahí, escuchándola, mientras les leemos.

En ella se habla de memoria, del resumen de una vida, de lo que dan los padres y las madres, los hijos y las hijas, de lo que da y quita Argentina, de la militancia. Pero también se habla de estar en un sitio y temer estar perdiendo lo que pasa en otro sitio, del miedo, de la ira, de la ELA.

Dice Caparrós: “Y ahora, en este momento ya más extremo, digamos, de la enfermedad, me doy cuenta de cuántas cosas a las que no les daba particular importancia eran extraordinarias. Muchas veces estoy acá escribiendo y pienso me voy a levantar y me voy a hacer un café, porque cuando escribo en general me olvido de todo esto. Y entonces pienso: ¡qué coño vas a hacer un café, boludo!”.

Cada día sucede algo, a veces trágico, otras veces no tanto, que nos recuerda el inmenso valor de lo ordinario.

Sigue leyendo, que en las recomendaciones culturales te hablamos del concierto de Fontaines D.C. en Madrid, que no debes perderte, tres libros novedades en las librerías que te recomiendo yo y otros muchos que nos trae Librotea, tres películas que te recomienda Javier Zurro, tres planes para el fin de semana que te propone Laura García Higueras e incorporamos una novedad: tres exposiciones que te invita a visitar Jaime Molero Torres. La agenda cultural semanal de elDiario.es se expande cada día, no dejes de seguirnos. También puedes suscribirte al madrugador boletín para que te llegue cada viernes a las 7 am a tu buzón de correo.

Un concierto

El grupo irlandés Fontaines D.C. se ha convertido con su cuarto disco, Romance, en la banda de indie rock más relevante del panorama anglosajón. Han dado el salto gracias a este trabajo, donde cada canción resuena a un estilo musical diferente pero todas tienen una bomba dentro.

Han pasado del post punk a ser un equivalente (en canciones y actitud) de cualquiera de los grupos importantes del britpop (en sentido amplio) de los noventa y los dos miles. Sacar la cabeza en aquel momento no era complicado porque todas las miradas estaban puestas en el mundo anglosajón. Hoy, han perdido esa hegemonía. Para los que echaban de menos la tradición británica, irlandesa y escocesa del indie, ha llegado Fontaines D.C. para conquistarla toda para ellos.

Dentro de su gira europea, recalan en el WiZink Center de Madrid en su única cita en España este 2 de noviembre, en una gira promovida por Houston Party. En elDiario.es, te traeremos la crónica este fin de semana.

Tres libros recomendados

'El paracaidista' de Ana Campoy (Las Afueras). Esta es la primera novela escrita por la autora de literatura infantil creadora del personaje Pepa Guindilla (la niña que tiene dos padres, una madre, dos casas y un vecino insoportable). Ana Campoy escribió en elDiario.es este artículo sobre Judith Kerr que te recomiendo. En esta historia, Campoy nos enzarza en un real maravilloso rural, donde se huele la tierra quemada de la posguerra y las mujeres transmiten memoria. En librerías a partir del 4 de noviembre. 'Ciencia ficción capitalista' de Michel Nieva (Anagrama). El subtítulo de este ensayo de los Nuevos Compactos Anagrama dice: “Cómo los multimillonarios nos salvarán del fin del mundo”. Y su primera página comienza por ahí, con los millonarios, en concreto Mark Zuckerberg y su historia de cómo robó la palabra “metaverso” de la novela Snow Crash. Esta novela inspiró gran parte del capitalismo tecnológico en el que vivimos que por supuesto obvió su crítica pero abrazó su fashionismo. El texto nos lleva por viajes (interespaciales) de ida y vuelta entre el empresariado, la literatura y la tecnología. Y en la última página encontramos un recadito para Elon Musk. En librerías desde el 23 de octubre. 'Diario del afuera' de Annie Ernaux (Cabaret Voltaire). La imprescindible editorial Cabaret Voltaire no pone pausa en la tarea de editar la obra completa de la Premio Nobel de Literatura Annie Ernaux, y esta vez nos trae unas páginas de su diario. Esta “escritura fotográfica de lo real”, en palabras de su autora, transcurre entre 1985 y 1992 y, a través de sus descripciones, vemos lo que ella ve, como una descarada voyeur inundada de curiosidad por lo ajeno. Lo ajeno, que es de ella.

Tres películas recomendadas, por Javier Zurro

'Salve María'. Sin tapujos, esta es una de las mejores películas españolas del año. Qué maravilla este regreso de Mar Coll al largometraje con una película sobre la maternidad que se convierte en una película de terror con toques de body horror y qué descubrimiento de Laura Weissmahr, que se merece todos los premios por ese personaje hipnótico y complejo. No os la perdáis y aprovechad para descubrir el cine de una de las grandes autoras recientes de nuestro cine. 'Jurado Nº2': 94 años tiene Clint Eastwood y ahí sigue, como si nada, haciendo su cine clásico, de montaje transparente, y pegado a sus obsesiones, la moral, la justicia y la culpa. Este thriller ya lo firmarían muchos modernos: inteligente, divertido y ambiguo. También con varios de sus tics conservadores, pero nadie le va a pedir al bueno de Eastwood que cambie a esta edad. 'Anora': aunque suene a frase de Paquita Salas, si una película gana la Palma de Oro, se ve la Palma de Oro. Aunque sea por curiosidad, pero es que encima nos vamos a cansar de escuchar el nombre de Anora, la heroína que ha creado Sean Baker, uno de los cineastas que mejor mira a los márgenes y que aquí le da la vuelta a Pretty Woman para crear la anti comedia romántica con conciencia de clase. Una de las favoritas para los Oscar.

Tres planes para el finde, por Laura G. Higueras

Festival de la muerte (Palencia). Reconozco que no soy especialmente fan de Halloween, pero es un festivo en torno al que siempre acaban surgiendo alternativas muy interesantes, como este festival que organizan en los pueblos palentinos de Tabanera de Cerrato y Villahán. El congreso incluye una conferencia sobre necrofilia, necropolítica y arqueología, un taller de Antropología para Curiosos de la Muerte, otro Taller para hacer tu propio Epitafio, danza y conciertos. ¡A temblar!

Reconozco que no soy especialmente fan de Halloween, pero es un festivo en torno al que siempre acaban surgiendo alternativas muy interesantes, como este festival que organizan en los pueblos palentinos de Tabanera de Cerrato y Villahán. El congreso incluye una conferencia sobre necrofilia, necropolítica y arqueología, un taller de Antropología para Curiosos de la Muerte, otro Taller para hacer tu propio Epitafio, danza y conciertos. ¡A temblar! Aquelarre en Medinaceli (Soria). La Fundación DEARTE propone esta experiencia teatral que mezcla misterio, música, brujas y héroes este viernes día 1, para rendir homenaje a la magia ancestral de la fiesta de difuntos. Y ojo, que su inspiración es el Congreso de la Organización Universal de Brujas y Brujos Atemporales, celebrado cada dos siglos en un rincón del cosmos. Esta vez, en la Galaxia de Andrómeda y Medinaceli ha sido elegida para su cierre.

La Fundación DEARTE propone esta experiencia teatral que mezcla misterio, música, brujas y héroes este viernes día 1, para rendir homenaje a la magia ancestral de la fiesta de difuntos. Y ojo, que su inspiración es el Congreso de la Organización Universal de Brujas y Brujos Atemporales, celebrado cada dos siglos en un rincón del cosmos. Esta vez, en la Galaxia de Andrómeda y Medinaceli ha sido elegida para su cierre. La Noche de las Ánimas (Soria). Soria celebra también este 1 de noviembre La Noche de las Ánimas, un homenaje a Gustavo Adolfo Bécquer y su leyenda El Monte de las Ánimas, considerado como uno de los mejores relatos de terror de la literatura castellana. El texto se leerá a las orillas del río Duero, junto a una gran hoguera acompañada de las antorchas de un grupo de monjes. Le seguirá un concierto de música medieval y renacentista.

Tres exposiciones, por Jaime Molero Torres

‘Goya x Lita Cabellut’ (Madrid). Recién inaugurada en la Academia de Bellas Artes de San Fernando, esta exposición se inspira en los Disparates de Francisco de Goya. Un diálogo entre las obras del prolífico pintor y las piezas de la artista Lita Cabellut que exhiben sus miradas sobre la condición humana, pero con lenguajes distintos. Si has sido o eres fan de Goya, esta me parece una increíble oportunidad para darle una vuelta a lo que conocías sobre él y entenderle desde su versión más oscura y macabra. ‘MiróMatisse. Más allá de las imágenes’ (Barcelona). La cosa va de diálogos entre artistas. Dejo a Goya y Cabellut para proponerte la inmersión en la obra de dos grandes pintores. El fauvismo de Matisse y el surrealismo de Miró unen fuerzas con una selección de sus pinturas para buscar la conversación entre corrientes artísticas. Una oportunidad única con más de 160 piezas que acaba de abrir sus puertas en Barcelona y que te puede servir de excusa para visitar el pintoresco edificio de la Fundación Joan Miró si aún no has estado. No todos los días se pueden ver de forma conjunta las obras de dos referentes del arte moderno. ‘Los Machado. Retrato de familia’ (Sevilla). Saliendo de la pintura te propongo una exposición de tono más histórico en homenaje a dos figuras que seguro conoces. La vida de los hermanos Machado a través de fotografías, documentos y objetos originales que trazan los entresijos de su relación. Una oportunidad para colarnos en el salón familiar por unos minutos y escuchar sus conversaciones. Si te animas a verla está expuesta ahora en la histórica Fábrica de Artillería de Sevilla, y si no estás por la zona, no te preocupes, la exhibición viajará más adelante a Madrid y Burgos.

Las recomendaciones de Librotea

Esta semana en Librotea tenemos entrevista con ese pedazo de Premio Nacional que es Manuel Rivas, el éxito de los clubes de lectura como el de Dua Lipa y lo mejor que te vas a encontrar en las librerías en noviembre:

Tres lecturas