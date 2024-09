Maruja Torres ha escrito un libro urgente como un reportaje, y también divertido, mordaz y controvertido con el mejor estilo marujil. No sé si exagera, pero no parece que mienta. Una no se pone con tonterías cuando redacta las “disposiciones finales”.

Cuando entrevisté a Juan Tallón hace un par de semanas, me decía que escribe los libros rapidísimo porque tiene miedo a morirse con la labor a medias. Maruja también ha escrito Cuanta más gente se muere, más ganas de vivir tengo rápido, en un año, no sé si con miedo pero sin duda con el disfrute de asegurar lo que dice el título (quizá el mejor titular de su carrera; ahora soy yo la que exagera, pero es bueno).

Le hice una entrevista en la redacción de elDiario.es, que es uno de sus viejos amantes (publicó aquí entre 2013 y principios de 2016). Y se sintió cómoda, porque para ella las redacciones de periódico son “un refugio”. Un lugar que sigue siendo necesario para pensar en colectivo, aunque ve que el futuro se acerca individualista, virtual y protésico.

Hay una pregunta que le hago sobre su influencia, en especial, en las mujeres periodistas, que viene a partir de un recuerdo que tengo de la facultad en la que estudié periodismo. Recuerdo esta pregunta habitual que los alumnos se hacían entre sí: ¿eres de Rosa Montero o de Maruja Torres?

Supongo que ese “ser de” no solo tenía que ver con ser más fan de una y otra, como si nos pusieran a elegir entre Spandau Ballet y Duran Duran, sino de un estilo de hacer. De qué tipo de periodista quieres ser. De en qué lugar te quieres colocar. Tengo que confesar, ahora que no nos oye nadie, que casi todo el mundo decía: “De Rosa”. Supongo que ya se sabía que ser del equipo de Maruja traía problemas. Como ella cuenta en el libro, no es de las que se callan.

La respuesta que la reportera da a mi pregunta sobre si hay una “escuela Maruja” quiere negar la mayor, no le gustan las copias (“las copias son malas”, dice). Ella piensa que su influencia no está en la réplica de su estilo sino en la inspiración para que cada una cultive su propio estilo. No es mal consejo.

Esa sería la mejor respuesta a la pregunta de si de Rosa o de Maruja.

Te dejo ya para que sigas con el resto del boletín. Haz scroll y encontrarás muchas más recomendaciones: lecturas, artículos, películas por Javier Zurro y planes por Laura García Higueras. Recuerda que puedes recibirlo cada viernes por mail. Atención a nuestros contenidos, que a partir de ya comenzamos con la cobertura del Festival de Cine de San Sebastián.

Tres artículos recomendados

El historiador británico Seb Falk ha escrito un libro que pretende contribuir al derribo de mitos medievales, titulado La luz de la Edad Media. Nos habla de los avances científicos que se hicieron entonces y el papel poco conocido de la península ibérica como motor de desarrollo.

Asistimos con pasmo a cómo la demanda disparada de los grandes acontecimientos musicales está generando estrategias y negocios que hacen saltar las alarmas, como los precios dinámicos (suben si hay muchas solicitudes), o la reventa.

Abderrahmane Sissako, director de Timbuktu regresa con la película Té negro, donde cuenta el desconocido exilio de africanos a Asia y las comunidades que allí formaron a través de una historia de amor interracial. Hablamos con él sobre el "África con belleza” que quiere mostrar.

Tres libros recomendados

Yo estoy en la imagen. Ensayos afectivos y ficciones críticas (Acantilado), es un ensayo de Miguel Ángel Hernández (profesor de Historia del Arte en la Universidad de Murcia) sobre el acto y la ética de mirar, que se inscribe en la tradición de Susan Sontag, Roland Barthes y Walter Benjamin. El 2 de octubre en librerías.

La huella de los mapas. Cartografía de lo humano (geoPlaneta) es un libro de Kevin R. Wittmann que recopila muchas historias fascinantes sobre cómo la geografía nos hace entender el mundo, porque la cartografía también es política. El 27 de septiembre en librerías.

El danés Sven Holm escribió un clásico de la literatura distópica, que recuerda al Ballard de Rascacielos, titulado Termush en 1967 y que la editorial Impedimenta recupera ahora. Termush es el nombre del refugio costero al que ha ido a parar una élite de supermillonarios superviviente en un mundo radiactivo. Desde el 9 de septiembre en librerías.

Tres películas recomendadas, por Javier Zurro

De camino hacia San Sebastián para cubrir el Zinemaldia desde el tren, te recomiendo estas películas:

'Kneecap': imaginen 8 millas en Irlanda, sin Eminem y con un grupo de rap que reivindica su lengua y su cultura. Pues eso (y mucho mejor que aquella película) es lo que ofrece esta sorprendente película que desde el pasado Festival de Sundance ha ido cogiendo vuelo y que ha sido elegida por Irlanda para representarles en los Oscar (ya que no está hablada en inglés). Divertida, fresca y con un punto punky.

'El aspirante': parece mentira que una tradición basada en las vejaciones a chavales que acaban de cumplir la mayoría de edad siga existiendo. Lo de las novatadas es mucho más que un juego. Debajo de ellas hay misoginia, homofobia, clasismo y abusos de poder. Lo muestra muy bien este efectivo thriller que cuenta las primeras 24 horas de unos novatos en un exclusivo (pijo) colegio mayor.

'Marcello Mio': puede que la idea esté por encima de la ejecución final, pero emociona y saca una sonrisa ver a Chiara Mastroianni buscando su identidad y transformándose en su padre, el mítico Marcello. Pero sobre todo emociona ver a la incombustible Catherine Deneuve en este ejercicio de meta ficción interpretándose a sí misma y abriéndose en canal bajo la máscara que propone Christophe Honoré.

Tres planes para el finde, por Laura García Higueras

Yo también camino de San Sebastián para el festival pero no falto a la recomendación de planes:

Del cole al cine. ¡Saludos desde San Sebastián! Confieso que este es uno de mis fines de semana favoritos del año, en pleno Donosti, viviendo de primera mano la cobertura del festival. Bien de cine, bien de correr de un lado para otro y algún (esperemos) pintxo. Una de mis imágenes favoritas es ver las colas de niños a punto de entrar en las proyecciones, así que si sois profes, os animo a que llevéis a vuestrxs alumnxs a sesiones, esto podéis hacerlo en cualquier rincón de España. Echad un vistazo a programas como Aulafilm y EducaFilmoteca.

'Toda utopía para por la barriga'. El Baluard Museu d'Art Contemporani de Palma inaugura esta semana esta exposición del artista cubano Carlos Garaicoa. En ella, a través de una treintena de obras, reflexiona sobre el concepto de ciudad como espacio simbólico. Hay dibujos de edificios, maquetas, instalaciones y fotografías intervenidas con las que presenta temas como las ciudades distópicas, la desesperanza y el aislamiento, el derrumbe de las ideologías del siglo XX y el colapso de las ciudades contemporáneas.

Tribu Festival. Burgos celebra este finde este festival gratuito que contará con artistas como María José Llergo, Gorka Urbizu, Ángeles Toledano, Izaro, Fillas de Cassandra, El Nido y Miss Bolivia. Todo apunta a que será una edición muy especial ya que están celebrando su décimo aniversario. ¡A disfrutar!

Las recomendaciones de Librotea

Esta semana, Librotea propone libros que nos acompañan en la búsqueda de piso y otros que sirven para dejar de mirar el móvil: