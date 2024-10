El estreno de 'La habitación de al lado' de Almodóvar y otras películas y planes para el finde

Soy Javier Zurro y esta semana te escribo yo el boletín de Cultura.

Pedro Almodóvar ha visitado la redacción de elDiario.es y nos ha regalado una entrevista generosa y sincera. Habla de su nueva película -no os perdáis La habitación de al lado, que se estrena hoy mismo-, de su cine, del momento político de España y como siempre, se ha posicionado políticamente. ¿Por qué no debería hacerlo?

En las últimas semanas, desde que el cineasta hiciera un discurso en el Festival de Venecia contra la extrema derecha, ha habido muchas voces (oh, sorpresa, todas conservadoras), que critican que un director de cine opine sobre otros temas que no sean... el cine. Cuánta ceguera. Primero, cualquier artista, en cuanto a ciudadano español puede hacer la crítica que le plazca, y si tiene un micrófono delante lo aprovechará. Ojalá toda esa gente hubiera criticado los comentarios machistas de muchos deportistas muy laureados y recientemente retirados.

Pero hay que ir más allá, ¿es posible un arte que no sea político? No lo es. Hay política en Marvel. Hay política en cualquier serie que muestra a jóvenes viviendo en pisos que no se pueden pagar y por supuesto hay política en el cine de Pedro Almodóvar, cuyas opiniones se escuchan con atención en todo el mundo y se critican en su país.

Te dejo aquí para que sigas con el boletín y, que imagino que tienes ganas, abras un libro al terminar. Como cada semana, te propongo tres películas, y mi compañera Laura García Higueras, tres planes para disfrutar el fin de semana. Además, he elegido tres artículos que no quiero que te pierdas de entre todo lo que hemos publicado en Cultura esta semana.

Tres artículos recomendados

Tres películas recomendadas, por Javier Zurro

La habitación de al lado: Pedro Almodóvar estrena película. Ya. Es que no debería haber más motivos para acercarse a ver La habitación de al lado, pero es que encima ha ganado el León de Oro, es su primera película en inglés, tiene a Tilda Swinton y Julianne Moore y es una emotiva, austera y maravillosa mirada a la muerte digna y un canto al poder de la empatía. Una de las películas del año. No os la podéis perder.

Pedro Almodóvar estrena película. Ya. Es que no debería haber más motivos para acercarse a ver La habitación de al lado, pero es que encima ha ganado el León de Oro, es su primera película en inglés, tiene a Tilda Swinton y Julianne Moore y es una y un canto al poder de la empatía. Una de las películas del año. No os la podéis perder. Valenciana : Comunidad Valenciana. Años 90. Corrupción. Manipulación de la televisión pública. Sensacionalismo. Alcasser. Ruta del Bacalao. ¿Les suena? Pues se lo van a pasar pipa con esta sátira sobre el reverso oscuro de aquellos años que ha firmado Jordi Núñez y con un trasunto de Zaplana maravilloso. Encima la película llega en un momento inmejorable, con Zaplana condenado a diez años de cárcel.

: Comunidad Valenciana. Años 90. Corrupción. Manipulación de la televisión pública. Sensacionalismo. Alcasser. Ruta del Bacalao. ¿Les suena? Pues se lo van a pasar pipa con esta sátira sobre el reverso oscuro de aquellos años que ha firmado Jordi Núñez y con un trasunto de Zaplana maravilloso. Encima la película llega en un momento inmejorable, con Zaplana condenado a diez años de cárcel. Godard + Costa: No, no es el nombre de una película. Son los apellidos de dos cineastas. Dos imprescindibles que entre largo y largo nunca se olvidaron ni se olvidan del corto. Godard, antes de morir, rodó dos. Costa sigue en activo y el año pasado rodó uno. Es raro que alguien dedique tiempo a los cortos, pero la distribuidora Atalante ha apostado por ellos... y en sala.

Tres planes para el finde, por Laura G. Higueras

Festival Creación Contemporánea Escena Poblenou. La memoria, el espíritu positivo y el sentido del humor crítico –un combo maravilloso, si me preguntáis–, van a ser los ejes centrales de este festival que contará con 24 propuestas que abarcan el teatro, la performance, el circo y el clown. Leo Bassi, Hermanas Picohueso, Gina Vila y Sílvia Capel son algunas de las artistas que actuarán estos días en Barcelona. Muy a favor con que una parte de su programa vaya a estar dedicada a la formación de profesionales.

La memoria, el espíritu positivo y el sentido del humor crítico –un combo maravilloso, si me preguntáis–, van a ser los ejes centrales de que contará con 24 propuestas que abarcan el teatro, la performance, el circo y el clown. Leo Bassi, Hermanas Picohueso, Gina Vila y Sílvia Capel son algunas de las artistas que actuarán estos días en Barcelona. Muy a favor con que una parte de su programa vaya a estar dedicada a la formación de profesionales. Contención Mecánica. Zaida Alonso dirige esta obra que aborda la violencia psiquiátrica que sufren las personas psiquiatrizadas en los propios servicios de atención. La obra está armada bajo la forma de teatro documental, con testimonios en primera persona y se verá este viernes en el Teatro del Barrio de Lavapiés y el sábado en el Teatro Salón de Cervantes en Alcalá de Henares.

Zaida Alonso dirige esta obra que aborda la violencia psiquiátrica que sufren las personas psiquiatrizadas en los propios servicios de atención. La obra está armada bajo la forma de teatro documental, con testimonios en primera persona y se verá este viernes en el Teatro del Barrio de Lavapiés y el sábado en el Teatro Salón de Cervantes en Alcalá de Henares. Ja! Festival. Este fin de semana termina el Festival Internacional de Literatura y Arte con Humor Ja! en Bilbao. Este viernes habrá un encuentro entre Manuel Vilas e Ignacio Echevarría que hablarán sobre el humor de Kafka, el sábado entre Rodrigo Cortés y Andrés Ibáñez, y Reiner Stach; y el domingo el director Manuel Gutiérrez Aragón comentará sus diez secuencias de humor favoritas.

Las recomendaciones de Librotea

Esta semana, Librotea propone libros para el desfase, libros de escritoras y hasta una selección de Juan Gómez Bárcena: