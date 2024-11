El festi más triste pero más bonito y otros planes de cine, música, libros y exposiciones para el finde

Javier Giner, el personaje de la serie Yo, adicto (Disney+), es jefe de prensa. Y a Javier Giner, uno que existe en la vida real, le conocemos en el periodismo por ser jefe de prensa. Son dos, pero es el mismo.

En la entrevista que le hizo hace unos días Javier Zurro, en el famoso sofá azul de la redacción de elDiario.es, Giner habló de eso como “disociación bien”. Es un temazo ese de la persona y el personaje (a veces, llega al límite de la contradicción, como ya sabemos) y esta entrevista (y la serie, y el libro en el que se basa) nos permite reflexionar sobre cómo contarse a uno mismo. “El Javier Giner de la serie no solo representa al real, sino a multitud de adictos y adictas”, le dijo.

Todo lo que se cuenta en esta estupenda serie, de cuyos personajes no te quieres alejar, es real, aunque no todo haya sucedido así. Como ya dijimos, es un salto al vacío de honestidad radical. Y le sale bien. De ella, él sale ―los espectadores salen― más fuertes. Tenéis que verla.

Un concierto

Esta es una propuesta extrema. No es para todos los públicos. Pero si entras, no podrás salir. No hay muchas artistas tan carismáticas como la estadounidense Chelsea Wolfe. Se regodea en el dolor y la belleza, como dice su último disco, que presenta en España con una fecha en Barcelona (8 de noviembre, Razzmatazz 2) y 9 de noviembre en Madrid (La Sala del WiZink Center). De doom al folk, del metal al gótico, del estrecimiento al estrangulamiento. Hay que atreverse.

Tres libros recomendados

'Bajo el signo del arrepentimiento', de Alejandro Cesarco. Cómo sorprenden siempre los temas que abordan los libros de la estupenda editorial Caniche, donde suelen proponer reflexiones alrededor del arte y la cultura. En este caso, el uruguayo Cesarco, artista, editor y comisario, se pregunta si el arrepentimiento es una forma de memoria y también como una metodología. Para él, puede ser una fuerza generativa, impulsora, creadora. Ya en librerías. 'Joni Mitchell. Desde ambas caras. Conversaciones con Malka Marom' (Libros del Kultrum). Hay conversaciones que duran toda una vida y la que tuvo la también cantante (y escritora y locutora de radio y documentalista) Malka Marom con la cantautora Joni Mitchell es una de ellas, y además el lector tiene la suerte de que se haya convertido en un libro. Se conocieron en 1966 y la primera entrevista tuvo lugar en 1973. Prosiguió durante cuatro décadas. Este voluminoso libro, traducido por Elena y Cristina Villalonga, te permite sentarte a la misma mesa camilla que ellas y además enlaza la transcripción de las conversaciones con letras de canciones y una cuantas página de fotografías y obras artísticas. Joni Mitchell volverá a la actualidad con el biopic dirigido por Cameron Crowe y escrito por él y por la propia Mitchell. Será Meryl Streep quien la encarne. Además, se están editando unas cajas completísimas (en cedé y vinilo) y en la última se incluye una conversación entre Crowe y Mitchell. En librerías desde el 16 de septiembre. 'Payaso' de Luis Maura (Dos Bigotes). Vamos con una recomendación final divertida que trae además una estupenda portada. Es una novela de misterio escrita por este autor ciudarrealeño que es también columnista en El Asombrario sobre cultura y activismo LGTBI. El protagonista es un actor disfrazado de payaso que huye de la policía en un centro comercial. Se le dan fatal los casting y las relaciones, y además tiene un secreto escondido en la nevera. A veces, necesitamos novelas así. En librerías el 18 de noviembre.

Tres películas recomendadas, por Javier Zurro

'Marco'. Enric Marco se pasó toda una vida dando entrevistas y contando su experiencia como víctima del holocausto. Dio visibilidad a la asociación, consiguió que Zapatero acudiera a un homenaje... el problema es que él nunca fue una víctima real. Con semejante historión los Moriarty (el trío de cineastas vascos responsables de Loreak o Handía) han construido una película que habla del relato, de la verdad y que tiene una interpretación colosal, la de Eduard Fernández. 'La cocina'. la victoria de Trump da más relevancia si cabe a esta adaptación de la obra de teatro que dirige Alonso Ruizpalacios y que muestra las entrañas de la cocina de un restaurante donde los migrantes (casi todos latinos) son explotados e intentan sobrevivir como pueden. A Ruizpalacios le pueden los fogonazos estéticos efectistas, pero su propuesta te lleva por delante. 'Pedro Páramo'. ¿es posible adaptar algo tan inadaptable como la novela de Juan Rulfo? Puede que lo más cerca que uno pueda quedarse esté en este intento a ratos irregular pero siempre hermoso de Rodrigo Prieto, director de fotografía de directores como Scorsese que aquí debuta en la dirección con este viaje a Comala que tiene guion del español Mateo Gil.

Tres planes para el finde, por Laura G. Higueras

HematoFesti. Vigo acoge del 6 al 10 de noviembre un emocionante festival de humor y literatura infantil creado para rendir homenaje al escritor y humorista Hematocrito, fallecido hace un año y que ha sido programado por sus amigos. El programa incluye el concierto del grupo Triliterate, sesiones de cuentacuentos, una charla a cargo de Paco Roca y una gala dirigida por el director Nacho Vigalondo que contará con la intervención de Amaral, Noel Ceballos, Carolina Iglesias, Laura Márquez, Joe Crepúsculo, PAVA, Manuel Bartual y el podcast La Ruina. Festival de Narrativas Cuéntalo. La ciudad será el tema central de la VIII edición de este festival que se celebra en Logroño, que incluirá conversaciones con escritores, presentaciones de libros, charlas, artes escénicas a pie de calle, talleres de creación literaria, música en directo inspirada en el cine clásico y los populares vermut literarios. Matadero DJ Set. El centro cultural Matadero Madrid cumple 100 años y, dentro de la programación por su centenario, este sábado va a contar con una sesión matinal con Guacamayo tropical y DJ Meneo, un musicólogo guatemalteco que ha desempolvado hits del imaginario colectivo con ritmos urbanos, electrónicos, latinos y remixes retrofuturistas. El acceso es libre hasta completar aforo y estarán desde las 12 a las 15. ¡A bailar!

Tres exposiciones, por Jaime Molero Torres

‘En el aire conmovido…’. Esta exposición acaba de abrir sus puertas en el Museo Reina Sofía para enseñarte algo paradójico: dos elementos invisibles, el aire y la emoción. Con una fuerte influencia de García Lorca, del que incluso se rescata el verso que da nombre, esta exhibición es un plan perfecto para jugar y experimentar con las emociones desde una clave poética. Podrás ver pinturas, esculturas, fotografías o documentos de artistas como Dalí, Goya, Goethe, Víctor Hugo, Miró o Picasso. También darle una vuelta al concepto de emoción, que aquí se entiende más como una conmoción que afecta al conjunto, a la colectividad. Para mí es una parada imprescindible. ‘Hemendik Hurbil’ (Cerca de aquí). Si te gusta la fotografía de retrato social, ya lo tienes, este es tu plan. Expuestas en La Virreina Centre de la Imatge, las fotografías de Clemente Bernad captan exhaustivamente el periodo de violencia de lo que él mismo llama el “conflicto vasco”. Más de 400 imágenes tomadas entre 1987 y 2018, hasta la disolución de ETA, que en un acto de memoria histórica llevan a Barcelona una muestra interesantísima. Ya de paso puedes aprovechar tu visita para echar un vistazo al histórico palacio barroco en el que se expone. ‘Hilma af Klint’. Cambio totalmente de estilo para recomendarte la obra de una de las grandes pioneras del arte abstracto. Un recorrido por las coloridas pinturas de la sueca Af Klint sobre el espiritismo, la teosofía o la antroposofía es lo que llega a las paredes del Guggenheim de Bilbao. Una obra única por su pronta elaboración a principios del siglo XX que parece que fue demasiado rompedora para su época, puesto que ella misma quiso no exponerla hasta 20 años después de su muerte. No la dejaría pasar si te gusta el arte abstracto.

Tres lecturas

La vida de Robert Graves. Muchos le recordarán por ser el autor de Yo, Claudio. Alguno sabrá que se enamoró de Mallorca. Menos se sabe sobre su vida y el impacto que le causó la I GM. Pero escribió su autobiografía a los 34.

'Nada' en el teatro. La primera adaptación teatral que se hace de la influyente y perdurable novela de Carmen Laforet se estrena esta semana en el CDN, poniendo el acento en la “violencia machista brutal”.

¿Te gustan los Talking Heads? Pues eres una persona guay, dice el dibujante Lorenzo Montatore, muy fan del grupo. Ha dibujado uno de esos cómics suyos que se dejan inspirar por mediación del dibujo.

Las recomendaciones de Librotea

