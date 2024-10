El mejor disco español de rock combativo y otros libros, planes y películas para pasar el fin de semana

Combat Rock, el quinto álbum de los Clash, comenzaba con una canción titulada Know your rights (Conoce tus derechos). Formarse políticamente no está al alcance de todo el mundo pero quién no tiene tres minutos y cuarenta segundos para escuchar una canción.

Dice la letra que, más que una canción, lo que están haciendo es un servicio público. Y que serían tres derechos fundamentales los que hay que conocer: el derecho a no ser asesinado (porque “el asesinato es un crimen a no ser que lo haga un aristócrata o un policía”), el derecho a tener dinero para comprar comida y el derecho a la libertad de expresión. Han pasado 42 años desde que Joe Strummer y Mick Jones escribieron esta canción, pero sigue valiendo para el ahora.

En un panorama musical donde el discurso dominante es el sexual, el amoroso, el casual o el ingenioso, no hay mucho espacio en 2024 para el combat rock. En cambio, las condiciones de vida de la clase trabajadora en España son complicadas: salarios bajos, vivienda inaccesible, retiro incierto, competitividad brutal, expulsión de las ciudades. Pero hay gente que vive en el ahora, como Biznaga.

Este grupo madrileño, con diez años de carrera y cuatro discos a sus espaldas, traen este viernes 4 de octubre el quinto: ¡Ahora! Ni antes ni después, ahora.

“Si quieres hablar de la sociedad actual, tienes que hablar de vivienda, trabajo, ansiedad, calle y barrio”, dicen en esta entrevista que les ha hecho Susana Monteagudo para nuestro periódico. “¡No queda pan, no quedan rosas!”, gritan, para quien no se haya enterado. Los Biznaga nos exhortan, con imaginación política, a “ocupar el ahora”, como titula una de sus nuevas canciones.

Pues ya estaríamos. Antes de salir a la calle, termina de echar un vistazo al boletín de esta semana, ya que contiene nuestras recomendaciones. Javier Zurro te sugiere tres películas, Laura García Higueras, tres planes; y yo te traigo tres libros que son novedad en las librerías, así como tres artículos que hemos publicado esta semana y no me gustaría que se te pasen por alto.

Tres artículos recomendados

Manuel Vilas ha publicado unas memorias noveladas y por ello tituladas, modestamente, El mejor libro del mundo. Clara Nuño ha hablado con él y lo primero que le ha llamado la atención es lo bien vestido que va. Y también, que le gusta que lo inviten. Todo está en el libro. Estamos llenos de prejuicios sobre la Edad Media (ya lo comentamos aquí), y también respecto a la sexualidad. José María Sadia ha hablado con Isabel Mellén, que arroja nueva luz sobre las representaciones de vulvas, falos exuberantes y orgías en el arte medieval. Najwa Nimri protagoniza La virgen roja, la película de Paula Ortiz sobre el parricidio de Aurora Rodríguez a su hija Hildegart. La invitamos a la redacción de elDiario a charlar con Javier Zurro. La historia detrás “tiene una cosa como de Nosferatu, vampírica”, nos dice.

Tres libros recomendados

Douglas Coupland, el autor de Generación X, publica una obra de su estilo más puro, más destilado y encapsulado: Atracón (Alianza). Una colección de microrrelatos rápidos y afilados como flechas. En librerías desde el 3 de octubre. Abel Debritto es uno de los grandes traductores y expertos en Charles Bukowski. También es el autor de Bukowski. Rey del underground (Punto de Vista), un estudio crítico sobre este escritor que tecleaba sin freno y agarrado a una botella. Para realizarlo, Debritto ha realizado un gran investigación en las publicaciones que le acogieron y le influyeron. En librerías desde el 9 de octubre. Matías Candeira nos trae un conjunto de cuentos siniestros, tragicómicos y fantásticos bajo el título Un dios con el estómago vacío (Almadía). Este autor madrileño, articulista y profesor de escritura creativa, desgrana aquí doce historias de las que producen extrañeza, como tienen que hacer los cuentos. Ya en librerías.

Tres películas recomendadas, por Javier Zurro

Los destellos: qué bonito ver cómo Pilar Palomero crece como cineasta a cada película que pasa. Con Los destellos firma su mejor película adaptando un relato de Eider Rodrígez que se lleva a su terreno y su sensibilidad. Una delicada y elegante mirada a la muerte, con dos interpretaciones descomunales (las de Patricia López Arnaiz, que ganó en San Sebastián y Antonio de la Torre) y un par de escenas directas al recuerdo. Saturno: ojito a Daniel Tornero, que con este documental demuestra una mirada personal capaz de tratar temas espinosos desde lugares estimulantes. Aquí coge un suceso personal terrorífico ―su abuelo fue detenido por pederastia― para reflexionar sobre la paternidad y la masculinidad tóxica heredada. Siempre huyendo del morbo y construyendo imágenes potentes y personales. Will y Harper: a Will Ferrell le conocemos por sus comedietas más bien tontas, pero ahora también veremos su lado más tierno en este documental en el que se va de viaje por EEUU con su amiga de toda la vida Harper, que durante la pandemia decidió transicionar y ser la mujer que siempre soñó. Una mirada luminosa y didáctica contra los discurso tránsfobos tan de actualidad.

Tres planes para el finde, por Laura García Higueras

Damas malditas. Ana Karenina, Madame Bovary y La Regenta fueron tres heroínas, pero de historias trágicas y desenlaces desgarradores por su género. El dramaturgo Chema Cardeña las ha unido en esta obra en la que el deseo, la aceptación social, el amor y la violencia vicaria se van sucediendo al tiempo que las tres protagonistas toman la palabra para reclamar que, de haber sido varones, sus vidas literarias hubieran sido distintas. Se representa en la Sala Russafa de Valencia. La Quema. Elena del Rivero llevará a cabo este sábado La Quema, una acción cultural en la que quemará parte de sus pinturas de los años 70 y 80, en A Casa do Pozo (Ourense). Esta ha surgido de los 20 años en los que completó el Archivo del Polvo, que consistió en transformar un acto externo y devastador, como los atentados del 11S, en los que sus estudio neoyorkino fue prácticamente destruido, en obra nueva. Hasta Luego Mari Carmen Tour. Parece que lo de “darse un parón” está de moda este año. Además de Vetusta Morla, La Pegatina ha decidido para hasta 2025 pero, antes, harán un último concierto en el WiZink Center este sábado. Ideal para pegarse unos buenos bailes y saltos.

