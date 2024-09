Todo en Venecia es almodovariano

En el septiembre de Venecia, el cine se proyecta a sí mismo con glamur, mística y fantasía.

No nos olvidamos de la industria y el mercado que hay detrás, y seguiremos haciendo periodismo en ese sentido, pero nos gusta dejarnos encandilar por ese relato, vivirlo y contarlo así durante unos días. Ser parte de esa ensoñación que sostiene las películas como algo tan especial.

Por eso (y también para traerse primicias) Javier Zurro ha estado cubriendo el Festival de Cine de Venecia desde el Lido, una ciudad inundada (ja) de cine durante casi dos semanas.

La presencia española ha sido muy importante. Pedro Almodóvar ha elegido este festival para presentar su primer largometraje en lengua inglesa, con dos estrellas a su lado como Tilda Swinton y Julianne Moore. El cariño entre ellos es visiblemente tan especial, que las fotos de ellos tres parecen en sí mismas una película almodovariana. Estuvimos con Tilda Swinton y explicó porqué los críticos estadounidenses no están entendiendo bien La habitación de al lado y trazó interesantes comparaciones entre Almodóvar y el director británico Derek Jarman (a quien Tilda cuidó en sus últimos meses de vida, estableciéndose un paralelismo curioso con el personaje de Julianne Moore en la película).

Otro de los grandes directores españoles, Rodrigo Sorogoyen, también ha elegido Venecia para estrenar, pero en este caso una serie, que para nosotros es muy especial porque nos dejaron pasar cuatro noches en el rodaje de la escena final, un complejo plano secuencia. Se llama Los años nuevos y Sorogoyen nos ha contado que también es muy especial para él porque ha resultado ser una historia muy íntima, con mucha carga personal en ella.

El tercer título importante de la cinematografía española que hemos visto en Venecia y que puede ser la que España presente a los Oscar para conseguir una nominación (está en la terna junto a La estrella azul y Segundo premio, dos películas con argumentos musicales, por cierto) es Marco, la historia del español que fingió ser víctima del Holocausto. La realizan los directores de La trinchera infinita, Jon Garaño y Aitor Arregi, y dice Zurro que Eduard Fernández hace una interpretación "apoteósica".

En el momento de escribir este boletín no conocemos el palmarés, que se anunciará el sábado 7 de septiembre, pero hemos hablado de una película que suena mucho, The Brutalist, sobre un arquitecto de la Bauhaus (interpretado por Adrien Brody) que huye a EEUU y allí comprobará si eso del sueño americano es cierto o no. La película de tres horas y media rodada técnicamente de una manera peculiar (en 70 mm y VistaVision) es muy crítica y ha gustado mucho a la crítica. Llega, por cierto, en los últimos días de la importante exposición en Weimar sobre esta escuela de arquitectura y diseño que supuso una revolución. Una exposición de la que hablamos tangencialmente en este reciente reportaje, y que ha abordado de una manera más profunda la relación entre la Bauhaus y el nacionalsocialismo, ya que rechazó el nazismo pero algunos tuvieron que colaborar, aunque los nazis odiaran esta escuela que ha cumplido más de cien años.

Las decepciones en Venecia han llegado con Joker 2 (pero con un espectacular Joaquin Phoenix), con el biopic de Maria Callas de Pablo Larraín y con la película Wolfs, de Brad Pitt y George Clooney. En cambio, una gran producción que sí ha gustado es Bitelchús Bitelchús de Tim Burton, que llega al cine este mismo fin de semana. También ha llamado la atención Babygirl, donde Halina Reijn dirige a Nicole Kidman en un arriesgado papel sobre el papel sumiso en el BDSM con enfoque feminista.

A la espera del palmarés (Almodóvar va bien situado por la crítica, por cierto) y ya pensando en el siguiente festival, que es el de San Sebastián, te dejo con el resto del boletín. Haz scroll y sigue leyendo, que traemos artículos y libros que te he seleccionado y películas que, desde la ciudad de los canales, te recomienda Javier Zurro para que vayas al cine en tu ciudad este fin de semana.

Tres artículos recomendados

La masificación y el postureo llama a las puertas del románico y los guías voluntarios (a veces un vecino con buena disposición y que custodia las llaves de una iglesia, por ejemplo) se hartan de que no les hagan caso. Hablamos con uno de ellos.

Decíamos la semana pasada que una de las novedades editoriales más destacadas de septiembre es la nueva novela de Juan Tallón, El mejor del mundo. Hemos conversado con él y hemos tratado cómo se maneja por los territorios mixtos de realidad y ficción.

Vincenzo Cerami, que hizo junto a Begnini el guion de La vida es bella, escribió Un pequeño pequeñoburgués durante los 'años de plomo' y fue un gran éxito en la Italia de los años 70, que se reedita ahora con prólogo de Nicola Lagioia, autor de la estupenda 'La ciudad de los vivos'.

Tres libros recomendados

La editorial Fulgencio Pimentel comienza el curso publicando algo muy goloso en su colección de cómic: un compendio de material raro de Simon Hanselman titulado Café Romántica que comprende lo que autoeditó en sus fanzines entre 2016 y 2023, así como otras páginas diseminadas por ahí. La editorial ya lo llama “obra monumental”. En librerías en septiembre.

Nórdica publica una de sus bellas ediciones con 47 poemas de Emily Dickinson escritos a partir de la observación de las aves de Amherst, El secreto de la oropéndola, en edición bilingüe. Nórdica te adelanta aquí las primeras páginas. En librerías el 9 de septiembre.

Dentro de la recuperación de las obras de Kurt Vonnegut que está realizando Blackie Books, se edita Galápagos, sobre cómo una crisis financiera desestabiliza los países y un extraño virus recorre el mundo. Suena conocido, ¿verdad?, pero Vonnegut la escribió en 1985. En librerías el 12 de septiembre.

Tres películas recomendadas, por Javier Zurro

Sigo en Venecia (este sábado conoceremos ya el palmarés, no te lo pierdas en elDiario.es) pero mientras te traigo estas tres recomendaciones de cine para ver en salas:

Bitelchús Bitelchús: ¡Tim Burton ha vuelto! No es que nunca se hubiera ido del todo, pero su talento sí que parecía haberse cogido unas largas vacaciones porque llevaba bastante tiempo sin atinar. Ha tenido que volver a sus orígenes, a uno de los personajes que le convirtieron en un icono, para volver a hacer una buena película. Tampoco es que esta secuela sea una obra maestra, pero es un divertimento de primera.

Un silencio: quizás lo que ha pasado recientemente con Alice Munro, cuya hija acusó a su padrastro de abusar de ella y a la escritora de guardar silencio, haga más actual esta película de Joaquim Lafosse, que indaga precisamente en ese silencio, en el de las parejas de personas que han cometido abusos sexuales. Una película irregular, pero compleja y muy pertinente.

Pepi Fandango: la historia de Peter Pérez, más conocido como Pepi Fandango, es una de esas que te la escribe un guionista y los productores se la rechazan por inverosímil, quizás por ello el documental es el mejor modo de contar la historia de este superviviente del holocausto al que la música le recuerda al horror, pero también le alivia. Una película hermosa sobre el poder sanador del arte.

Las recomendaciones de Librotea

Esta semana, Librotea nos trae una nueva discusión entre Juan José Millás y Juan Luis Arsuaga, teñida de l amelancolía del fin del verano, la vuelta al trabajo y la famosa rentrée: