"D’Artacán y los tres Mosqueperros" llega al cine con valores universales

Madrid, 17 ago (EFE).- "D'Artacán y los tres Mosqueperros", la exitosa serie de animación emitida en televisión en los años 80 e inspirada en la novela más famosa de Alejandro Dumas, llega a la gran pantalla este miércoles gracias a la "persistencia" de su creador, Claudio Biern Boyd, y al "talento" de su director, Toni García.

"Hace tiempo que nos rondaba la idea de hacer una película, pero por aquel entonces era difícil. Así que hace unos cuantos años Toni y yo nos liamos la manta a la cabeza y decidimos sacar el proyecto adelante", dice en una entrevista con Efe Biern, quien agrega que "no fue sencillo" pasar unas 13 horas de contenido a 90 minutos.

El filme ofrece una versión actualizada de la icónica serie de televisión (vista en más de 300 cadenas de más de 100 países), ya que los pequeños de la casa de entonces han crecido. La historia que llega ahora al cine se mantiene fiel al original mezclando acción, aventuras y comedia para toda la familia.

"Yo ya trabajé haciendo 'storyboards' (guiones gráficos) en la segunda temporada de la serie, en los años 90, y llevo colaborando muchos años con Claudio, por lo que conocía muy bien al personaje y teníamos muy claro que queríamos que respetara profundamente el ADN original de la serie. Pero, a la vez, teníamos que actualizar muchas cosas", responde el director.

Uno de los cambios más significativos es el empoderamiento de la mujer: "En la serie Juliete es simplemente una novia romántica y poco más; ahora pasa a ser la dama de confianza de la reina y es la que dirige a los mosqueperros y la que toma las decisiones que ayudan a resolver conflictos, además de pelearse con Milady", apunta el creador, apodado el Walt Disney español.

Asimismo, una de las supervillanas de la película, Milady, compañera del Cardenal Richeliu y eterna conspiradora contra el rey, se quita ahora la capa y se convierte en “una total Catwoman terriblemente poderosa”.

Esta nueva versión de "D'Artacán y los tres Mosqueperros" sigue la historia del joven D’Artacán, un can que deja atrás su pueblo natal en la Gascuña para dirigirse a París para limpiar el nombre de su padre y perseguir su sueño: ser un mosqueperro del rey de Francia.

En la capital conocerá a sus compañeros mosqueperros: Amis, Pontos y Dogos; y junto a su caballo Rofty y su escudero Pom (un ratón buscavidas), tratarán de combatir los planes del maquiavélico cardenal Richelieu.

En las series de BRB Internacional -productora fundada por Biern y responsable de animaciones de los ochenta como "David el Gnomo", "La vuelta al mundo de Willy Fog" o la propia "D'Artacán y los tres Mosqueperros"- hay acción pero no violencia: "No hay sangre, no hay golpes, hay pajaritos en la cabeza. Es una película que respeta los valores", declara su creador.

Es imposible hablar de D’Artacán sin su mítica sintonía: "Eran uno, dos y tres los famosos mosqueperros, y el pequeño D’Artacán siempre va con ellos…", una de las más famosas de la historia de la televisión, compuesta por Guido y Maurizio De Angelis. Ahora, para esta versión, han contado con el especialista en composiciones musicales Manel Gil-Inglada y con la Orquesta Sinfónica de Navarra bajo la batuta de Vanessa Garde.

El Orfeón Pamplonés y la Escolanía del Orfeón Pamplonés también han participado en una banda sonora interpretada por los cantantes Serafín Zubiri y Cristina Ramos. "Hemos tirado la casa por la ventana con la música", señala Biern.

"Llevamos trabajando muchos años en este proyecto (cuatro, concretamente) y estamos súper satisfechos porque creo que nos encontramos ante una de las mejores películas familiares de dibujos animados de los últimos años", añade.

A un día del estreno de la película, el creador y el director ya están comenzando a trabajar en su próximo proyecto juntos: una película musical que versione la serie "La vuelta al mundo de Willy Fog". "Vamos a dar otra película familiar, con una música muy buena, con unos bailes y coreografías fantásticos", promete Biern.

Silvia García Herráez