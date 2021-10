Dani Martín descarta el regreso de "El Canto del Loco" con "No, no vuelve"

Madrid, 7 oct (EFE).- Dani Martín ha lanzado este jueves su canción "No, no vuelve", un homenaje a su etapa en "El Canto del Loco" con el que de paso descarta el regreso del popular grupo, con el que se había especulado los últimos días.

"Desde que ECDL terminó, muchas veces me han preguntado cuándo íbamos a volver. La vida pasa; las personas elegimos, crecemos, somos felices también en otros lugares, pero no significa que no queramos mantener vivo un recuerdo que ha hecho nuestro camino y que nos ha traído hasta el presente", dice Martín en el comunicado en el que presenta este adelanto de su quinto disco.

El próximo álbum del artista será una mirada actualizada a las canciones más importantes en "El Canto del Loco", y su "homenaje a aquellos años," explica el cantante.

Dani Martín publicó a principios de semana en sus redes sociales un video que en el que sugería un posible regreso de la banda que ha provocado una gran expectación entre sus seguidores y se ha viralizado.

En el mismo aparece Martín como pasajero en un taxi que se detiene en un semáforo rojo. La conductora le reconoce, empieza una conversación con él y le pregunta si volverá El Canto del Loco. Después se muestra un primer plano del cantante, que no responde a la taxista.