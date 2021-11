Dani Martín: "Nunca hubo una llamada para que volviera El Canto del Loco"

Madrid, 11 nov (EFE).- No, no vuelve El Canto del Loco, insiste Dani Martín tras el anuncio engañoso con el que publicitó un disco en el que versiona canciones de su exbanda y que tituló atendiendo a "la pregunta recurrente" que le formulan desde que hace 11 años se separaran. Pero es más: esa vuelta nunca siquiera se ha planteado.

"Entre nosotros jamás ha existido una llamada de 'juntémonos' y para mí es bonito, porque significa que estamos disfrutando el presente que nos toca a cada uno", confiesa el músico madrileño en una charla con Efe.

Tras cinco discos de estudio, de "El Canto del Loco" (2000) a "Personas" (2008), el entonces trío formado por Dani Martín, su primo David Otero y Chema Ruiz dejó aquella aventura conjunta en su mejor momento comercial, con un millón de copias vendidas en solo 9 años.

"Un día me senté con mi primo y le dije que no era feliz y que necesitaba volar y él me dijo que le pasaba lo mismo. Ya no nos apetecía meternos en una habitación a componer y creo que este presente es la felicidad para todos", rememora.

Martín (Madrid, 1977) inició con "Pequeño" (2010) una carrera en solitario que ha forjado con cuatro discos de estudio, al que desde este viernes se suma "No, no vuelve" (Sony Music), en el que retoma aquellas canciones de las que se había mantenido apartado.

"Cuando terminas una relación de pareja necesitas una distancia y tiempo para volverte a encontrar y darte un abrazo", dice al respecto.

Ese momento se produjo durante el confinamiento y, cuando pudo juntarse de nuevo con su banda, en el estudio de su casa y "a modo de terapia" de la pandemia, grabó las viejas canciones "en un formato rock, sin duetos, sin buscar la fórmula del single, como lo hacía ECDL".

"Cuando empiezas a tener una edad, lo mejor que puedes hacer es lo que te pida el cuerpo. No sé si a la radio le va a apetecer poner este disco o si la gente pensará que es una herejía, porque piense que las versiones de su época no se pueden tocar", cuenta.

Desde el primer tema, "Volverá", se percibe que Martín está dejando paso al "fan de Extremoduro, de Los Ronaldos, de Los Piratas y de The Strokes". "Es lo que escuchábamos ya entonces, aunque luego nos salieran canciones más moñas", ironiza.

En el repertorio aparecen otros éxitos de la época como "Son sueños", "Puede ser", "Peter Pan" o "Ya nada volverá a ser como antes", aunque faltan otras como "A contracorriente", "Volver a disfrutar", "Besos" o "Contigo", por lo que no descarta una continuación... "o no".

"He escogido los textos con los que aún me identificaba. No me veía cantando 'La madre de José', que es algo que cantas con 24 años, pero con 44... Con honestidad es difícil hacerla", reconoce.

Añade un tema inédito, "No, no vuelve", un "homenaje" a Otero y a Ruiz, pero también a los otros dos miembros fundadores, Iván Ganchegui y Jandro Velázquez, "y a todas las personas que formaron parte de esa historia".

"SER PADRE, LO QUE LE FALTA A MI VIDA".

Entre la selección se cuela "Qué caro es el tiempo", que no fue un "single" de ECDL, pero sí una de las favoritas de sus seguidores. Además, le ha permitido darle nombre a la nueva gira y enviar un mensaje muy apropiado para esta época en cuanto a "valorar el tiempo y lo rápido que pasa".

"Ahora digo: 'Ojalá con 30 años hubiera estado en el momento en el que estoy y hubiese tenido un hijo'. Tendría 14 años y me encantaría que fuera al fútbol conmigo, que disfrutáramos. Pero tengo 44 y estoy en un buen momento, tanto para conocer a alguien que se convierta en mi compañera como para ser padre. Es lo que me falta en mi vida", confiesa.

Martín ha sido uno de los rostros célebres que han contribuido a visibilizar las bonanzas de la terapia mental. "Los compañeros de mi oficina dicen que van a hacer un bote para dárselo a mi psiquiatra, porque no me han visto así en la vida. Estoy relajado, tranquilo, disfrutando por primera vez en la vida al cien por cien de las cosas que me pasan y no dándole lugar a lo que no depende de mí", señala.

¿Ha conseguido todo lo que esperaba cuando decidió despegar en solitario? "Sí, mi carrera me ha dado mucho más de lo que esperaba. No esperaba que 11 años después estuviera llenando cinco veces el Wizink Center como en esta gira. Soy un afortunado absoluto", ratifica.

Con las entradas agotadas en casi todos los espacios, Martín estará el 13 de noviembre en el Palau Sant Jordi de Barcelona, los días 26 y 27 ofrecerá sus dos primeros shows en Madrid, seguirá el 3 y 4 de diciembre en el Palacio de Deportes Martín Carpena de Málaga, el 11 en el Bizkaia Arena BEC! de Bilbao y volverá a la capital para tocar los días 18, 19 y 29.

Javier Herrero.