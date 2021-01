Danny Boyle prepara una serie sobre los Sex Pistols

Los Ángeles (EE.UU.), 11 ene (EFE).- El realizador británico Danny Boyle, ganador del Óscar a la mejor dirección por "Slumdog Millionaire" (2008), buceará en el nacimiento del punk con "Pistol", una serie centrada en los Sex Pistols.

La serie narrará concretamente la historia de Steve Jones, guitarrista de esta banda fundamental del punk gracias a su histórico debut "Never Mind the Bollocks" (1977) y a himnos como "God Save the Queen" o "Anarchy in the U.K.".

Jones publicó en 2018 sus memorias tituladas "Lonely Boy: Tales from a Sex Pistol" en las que se inspirará la serie.

"Pistol" tendrá seis episodios y contará con Boyle como director y como productor ejecutivo.

"Imagina asaltar el mundo de 'The Crown' y 'Downton Abbey' con tus colegas y gritar tus canciones y tu furia a todo lo que representan", dijo hoy Boyle en un comunicado divulgado por FX.

"Este es el momento en el que la sociedad y la cultura británicas cambiaron para siempre. Es el punto de detonación para la cultura británica callejera, donde la gente joven corriente tenía el escenario y dio rienda suelta a su furia y su moda, donde todo el mundo tenía que verles y escucharles, y donde todos les temían o les seguían", agregó.

En el reparto, lleno de caras muy jóvenes, Toby Wallace será el protagonista e interpretará a Steve Jones, Anson Boon se ocupará del personaje de John Lydon, Louis Partridge encarnará a Sid Vicious, y Jacob Slater se meterá en la piel de Paul Cook.

El nombre más conocido de todo el elenco aparece en los papeles secundarios, donde Maisie Williams, que se convirtió en una estrella mundial como Arya Stark en "Juego de Tronos" (2011-2019), interpretará en "Pistol" a Pamela Rooke (también conocida como Jordan).

La carrera de Boyle incluye películas muy destacadas como "Trainspotting" (1996), "28 Días después" (2002), "Slumdog Millionaire" (2008), "127 Horas" (2010) o "Steve Jobs" (2015).

"Pistol" no será la primera vez que Boyle junte música con cine o televisión, ya que, por ejemplo, en 2019 estrenó la comedia fantástica "Yesterday" inspirada de principio a fin por The Beatles.