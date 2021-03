"Dark Alliance", lo nuevo de "Dungeons & Dragons", se lanzará el 22 de junio

Madrid, 16 mar (EFE).- "Dark Alliance", el nuevo videojuego de rol de acción inspirado en el universo de "Dungeon & Dragons", se lanzará el 22 de junio próximo para PC, PS4, PS5 y las consolas Xbox One y Xbox Series X|S, informa este martes la editorial Wizard of the Coast en un comunicado.

Desarrollado por Wizards Studio, Tuque Games, el juego cuenta con combates en tiempo real y una dinámica de juego cooperativo, que enfrenta al infame Drizzt Do'Urden y sus legendarios compañeros (Catti-brie, Bruenor y Wulfgar) con algunos de los más emblemáticos monstruos del mundo de "Dungeons & Dragons".

Gigantes de la escarcha, Beholders y Dragones Blancos vagan por la tundra helada de Icewind Dale en busca del Crystal Shard. Depende de los compañeros reunir la fuerza necesaria para impedir que lo reclamen y utilicen para destruir su hogar.

Desde hoy, ya se puede reservar con antelación la edición digital por 39,99 euros (47,5 dólares) a través de DarkAlliance.com o en cadenas de tiendas seleccionadas la edición estándar, y una exclusiva edición Steelbook, sólo disponible en tiendas, por 59,99 euros (71,4 dólares).

Los fans también pueden optar por reservar la edición digital deluxe por 59,99 euros (71,4 dólares), que incluye la próxima expansión "Echoes of the Blood War" y el conjunto de armas de Lich.

Todas las reservas anticipadas, independientemente de la edición o la plataforma, recibirán un conjunto de armas Beholder exclusivo del juego en el lanzamiento.

Los jugadores que adquieran el juego en PS4 recibirán un código de descarga digital gratuito para que puedan actualizarlo a PS5 y viceversa, mientras que los que lo reserven en consolas Xbox One o en Xbox Series X|S únicamente tendrán que comprar el juego una vez y lo recibirán en ambas plataformas a través del sistema Smart Delivery.