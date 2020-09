David Ilundain reivindica la figura del profesor en "Uno para todos"

Madrid, 15 sep (EFE).- Del retrato de la corrupción de "B (de Bárcenas)" (2015), su opera prima, al homenaje al maestro que hace en "Uno para todos", su nueva película protagonizada por David Verdaguer, David Ilundain se mantiene fiel al cine con compromiso social, esta vez reivindicando la educación en tiempos convulsos.

"El colegio es la primera sociedad a la que se enfrentan los niños al margen de sus padres, es su primer sitio de convivencia, el pilar de los ciudadanos en que se convierten luego", dice a Efe el cineasta navarro.

"Si aprendes que las cosas no se imponen sino que se debaten o a no faltar al respeto, lo vas a incorporar el resto vida y lo mismo si hay dinámicas tóxicas", añade, a las puertas de estrenar este viernes en cines tras dos aplazamientos por el coronavirus.

Ilundain (Pamplona, 1975) ha vuelto a inspirarse en los periódicos, ahora para contar la historia de un maestro interino que llega de nuevas a un pueblo aragonés como tutor de un grupo de sexto de primaria y nada más llegar se entera de que debe reintegrar a un niño enfermo en el aula.

El caso real, conocido como 'proyecto Guillén', lo protagonizó hace unos años el profesor Javier Mur en Monzón (Huesca), implicó a todos los alumnos, de 10 años, en la integración de uno de sus compañeros que estaba recibiendo quimioterapia, a través de vídeos y cartas.

Ilundain buscó a Mur y lo encontró dando clases en Galicia. "Pasé una semana en su clase e hicimos un taller con los niños", explica. "Se tiende a creer que, en una clase, cuando prestas atención al que se queda atrás, eso retrasa al resto, pero él demostró lo contrario, la experiencia unió a los chicos y como tenían que contarle a su compañero lo que estudiaban, se lo aprendían mejor que si fuera para un examen".

No obstante, Ilundain aclara que la historia real fue solo un punto partida para el filme, rodado en Caspe (Zaragoza). "Hemos inventado los personajes, los conflictos... es una ficción absoluta".

David Verdaguer ("10.000 km", "Verano 1993") se pone en la piel de ese maestro que, lejos de ser retratado como un héroe, es un tipo con miedos y dudas, con las dificultades añadidas de su propia precariedad laboral.

"Los profesores necesitan medios y una cierta tranquilidad y respaldo, saber que cuentan con la confianza del resto del equipo educativo, de los padres y de la sociedad en su conjunto, pero eso es difícil si te mandan de aquí para allá a cubrir huecos", medita el director.

El reparto lo han formado niños sin experiencia previa ante las cámaras, salidos de un casting en la provincia de Zaragoza. "No era la parte que más miedo me daba porque mi primer trabajo en el sector al acabar la Universidad fue hacer 'castings' durante 2 años; me enfoqué en crear grupo, pasar tiempo juntos, charlar, leer".

Inicialmente "Uno para todos" tenía que haberse estrenado la pasada primavera, pero llega ahora, con la "vuelta al cole", y por tanto más de actualidad que nunca.

Cuenta Ilundain que ayer mismo llevó a sus hijos a su primer día de clase y se encontró con que la profesora del pequeño era una sustituta lanzada "directamente al ruedo sin preparación" por baja de la titular. "Seguro es buena maestra pero no es la mejor manera de llegar a hacerse cargo de un grupo de niños", sostiene.

También llega poco después de "Las niñas", otra película española que habla de la educación pero en la década los 90. "Hasta ahora era un tema poco tratado en nuestra cinematografía", subraya, "pero parece que ahora necesitamos hablar de ello, probablemente mi generación mira la educación de otra manera, necesitamos cambios".

Por Magdalena Tsanis