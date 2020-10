De Almería a Zimmerman, el abecedario de John Lennon

Bogotá, 8 oct (EFE).- John Lennon fue uno de los artistas más importantes de la cultura popular en el siglo XX. Contradictorio, genial, incomprendido y pieza fundamental de The Beatles. De Almería a Zimmerman, este abecedario trata de presentar algunas claves de su corta vida:

A de Almería.- Provincia española donde participó en el rodaje de "How I won the war", de Richard Lester, y compuso una de sus canciones más brillantes: "Strawberry Fields Forever".

B de The Beatles.- La banda que formó y que, para muchos, es la más grande de la historia de la música popular. O casi.

C de Chapman.- Desgraciadamente, Mark David Chapman pasará a la posteridad por ser el asesino de John. Sigue preso.

D de "Double Fantasy".- Séptimo y último álbum publicado en 1980 con Yoko Ono que rompió cinco años de silencio musical. Tres semanas después de su aparición en el mercado, Lennon fue asesinado.

E de Epstein.- Brian Epstein fue mánager y descubridor de The Beatles. Considerado el quinto miembro de la banda, algunos biógrafos consideran que estaba enamorado de John. Chismes.

F de Familia.- Mama Julia, Tía Mimi, Alf "desaparecido" Lennon, exesposa Cynthia Powell, hijos Julian (Jude) y Sean, Yoko...todas las familias tienen problemas. John no podía ser una excepción.

G de Gafas.- También conocidas como "Teashades", las gafas redondas de Lennon crearon moda y escuela. El año pasado la casa Sotheby´s vendió en subasta una de ellas por 183.500 dólares (165.000 euros).

H de Hamburgo.- El principio de todo: anfetaminas, prostitutas, marineros borrachos, el peinado de Astrid Jurgen y mucho rock and roll. En este puerto alemán, los Fab Four aprendieron a sobrevivir.

I de "Imagine".- Esta balada de 22 estrofas, publicada en 1971, es la canción más exitosa de su carrera en solitario. En 2017 se reconoció oficialmente la coautoría de Yoko Ono, dato escamoteado cuando se publicó.

J de Jesucristo.- "Más famosos que Jesucristo", esta polémica frase de John en una entrevista al referirse a The Beatles en 1966 provocó una reacción de repulsa, incluso violenta, sobre todo en Estados Unidos. La lengua viperina de Lennon era una de sus características más destacadas.

K de Instamatic Karma: Libro con más de 150 fotos personales de Lennon publicado por May Pang, una exnovia neoyorquina con la que vivió 18 meses cuando se separó de Yoko en 1973.

L de Liverpool: La ciudad natal del artista que da nombre a su aeropuerto. Strawberry Fields es una finca del barrio de John y la población es destino de fanáticos beatlemaníacos. No podía ser menos.

M de McCartney: Compañeros, competidores, amor, odio, amistad ...la relación entre ambos fue tormentosa pero mágica. El mundo cambió cuando se conocieron y empezaron a componer juntos.

N de Nueva York: Si Liverpool fue la infancia, la ciudad de Nueva York es la madurez. Allí se manifestó por la paz, allí luchó para no ser expulsado de EE.UU., y allí fue asesinado.

O de Ono.- La artista conceptual japonesa Yoko Ono, viuda de John Lennon, ha sido eclipsada durante años por la sombra de su marido. Además, carga con el sambenito de ser la responsable de la separación de The Beatles. La absolución sigue pendiente.

P de Paz.- La lucha por la paz mundial fue una de las facetas fundamentales de Lennon y Yoko.

Q de The Quarrymen.- Banda de música skiffle creada en 1957 por John en Liverpool, cédula inicial de lo que serían The Beatles.

R de Revolution.- En plena efervescencia de las protestas de 1968, Lennon publica la canción "Revolution" . En ella critica a Mao Tse Tung y predica la no violencia. Para confundirnos compone seguidamente "Revolution number 9".

S de Strawberry.- "Cuando John cantó "Strawberry Fields Forever" por primera vez, sólo con un acompañamiento de guitarra acústica, fue pura magia. Era absolutamente preciosa. Me encanta la voz de John y fue un gran privilegio escucharla" (George Martin).

T de Tokio.- No todo son éxitos. El Museo John Lennon en Tokio cerró sus puertas en 2010, diez años después de su apertura. Yoko dijo: "El espíritu de John se muda de nuevo". Pues eso.

U de Universidad.- Cursos Mooc (Massive Open OnLine Course) en Rochester, Posgrados en la universidad de Liverpool, clases magistrales de verano...el universo Beatle también llegó a las aulas.

V de "Two Virgins".- En el álbum más polémico de John y Yoko aparecían los dos desnudos en la portada. La polémica – con contraportada del trasero de ambos incluidos- fue de escándalo global. Hace 50 años el disco tuvo problemas de distribución. Ahora estaría censurado.

W de Working.- "Working Class Hero" fue otra popular canción de John en solitario. Siempre tuvo cierta imagen de hijo de la clase obrera combativa. No fue realmente así.

X de clasificación X.- Desde la cama por la paz en Amsterdam, hasta la supuesta grabación de un orgasmo de Yoko Ono en la canción Kiss Kiss Kiss, o desde la portada de Two Virgins al desnudo de John para Annie Leibovitz en la revista Rolling Stone, Lennon siempre quiso romper estereotipos.

Y de Yeah.- Compuesta por Paul y John, "She loves You" fue el primer single de The Beatles en alcanzar la venta del millón de ejemplares. Los gritos "Yeah Yeah Yeah" marcaron época y la palabra Yeyé entró en el diccionario de la RAE. Ahora también lo usa Bad Bunny en un reguetón.

Z de Zimmerman.- Robert Allen Zimmerman, conocido como Bob Dylan, invitó a los chicos de Liverpool al primer cigarro de marihuana de su vida. También fue y es muchas otras cosas pero hoy hablamos de John.

Juan Carlos Gomi