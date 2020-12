Dea Kulumbegashvili: "No hago películas pensando en la reacción de la gente"

Madrid, 3 dic (EFE).- "Yo no hice la película pensando que tuviera una buena o igual reacción en todas las personas". Así de rotunda se muestra la directora georgiana Dea Kulumbegashvili al hablar con Efe sobre su controvertida ópera prima, "Beginning", que ha provocado tanto amor como estupefacción y que este viernes llega a las salas españolas.

"Yo desde el primer momento tenía claro qué era lo que quería hacer y qué era lo que quería mostrar, también me guié por lo que la película demandaba cuando la estábamos rodando. No la hice pensando en las reacciones de la gente, ya sea para bien o para mal, de hecho, creo que todas las películas provocan emociones diferentes en las personas", incide la directora sobre la división y polarización de opinión que ha causado la cinta entre la prensa y el público.

"Beginning", que arrasó en el Festival de San Sebastián, la Concha de Oro, el premio a mejor dirección, guion y actriz y que también se llevó el Premio FIPRESCI en el Festival de Cine de Toronto, es un retrato profundamente perturbador de una mujer que trata de romper las cadenas sociales e institucionales que la oprimen, así como de lo violento, intolerante e injusto que resulta el mundo.

La cinta sigue a Yana (Ia Sukhitashvili) una mujer casada con David (Rati Oneli), líder de una comunidad de Testigos de Jehová en un pueblo de Georgia con mayoría de cristianos ortodoxos. Durante el servicio, mientras David habla del sacrificio de su hijo, su Salón del Reino es atacado por extremistas ortodoxos, convirtiéndolo en un infierno de llamas.

"Georgia es cristiana, muy cristiana. Hay mucha intolerancia y persecuciones. La cristiandad ortodoxa del este se considera como una parte necesaria en la identidad georgiana, y si alguien se convierte a Testigos de Jehová eso ya supone un problema. Hay mucha intolerancia, y están perseguidos, no solo aquí en Rusia se consideran ilegales incluso", explica la directora (Oriol, Rusia, 1986).

El punto de partida de "Beginning" tiene dos vertientes. Una es que a la cineasta le "interesaba" explorar "las comunidades sujetas a estructuras religiosas y cómo afectan estas a la sociedad en conjunto, así como su microcosmos de patriarcado", por otro lado, su padre tenía relación con un grupo de Testigos de Jehová. "Cuando él murió vinieron al funeral y empezaron a hablar conmigo", señala.

A pesar de usar la religión como hilo conductor, la trama verdaderamente gira alrededor de la protagonista. Una mujer que deja su carrera por la religión de su marido, que es despreciada, utilizada e ignorada. "Es una mujer que, en un momento de su vida, se da cuenta de que ya no encaja en el mundo que le es familiar y ya no lo soporta más", explica.

Además, añade que lo que quería plasmar es que "cada grupo religioso tiene un punto de vista sobre la feminidad y el ideal de familia, y dentro de ese ideal hay ciertas restricciones. Yana tiene que sacrificar mucho para llegar a construir ese ideal, cosa que al final le frustra porque sus opiniones y sentimientos son ignorados".

Asimismo, la cantidad de violencia que tiene la cinta está considerada casi como un protagonista más, pero sin llegar a ser un espectáculo.

"No dudé de si debía o no mostrarla, porque la violencia es parte de la vida de todos nosotros y a veces es extrema. En la vida hay cosas que no son agradables de ver, pero eso no significa que no exista, no podemos desviar la mirada de cosas que no queremos ver. Con la película igual, tampoco fue fácil rodar o interpretar", argumenta.

Mientras preparaba la película, de hecho, hubo "quienes me quisieron convencer de que fuera más suave", confiesa la directora, quien añade que "tenía la obligación moral de filmarla como es. El no haber mostrado lo que sufre esa mujer era como negar la evidencia".

"Beginning" es candidata a competir por el Óscar en la categoría de Mejor Película Internacional y sobre si finalmente será elegida o no por la Academia, la directora señala que "prefiere no pensarlo". "No puedo proyectar mis pensamientos en algo que no es definitivo, prefiero pensar en lo que sí controlo", apunta la georgiana, que ya se encuentra en fase de preparación de otra película.

