Entre decepciones políticas y fe en las mujeres, María Rojo recibe un homenaje

San Miguel de Allende (México), 22 sep (EFE).- En el marco del Festival de Cine de Guanajuato, la actriz mexicana María Rojo recibió el premio "La musa" otorgado a carreras de mujeres destacadas en el cine y la televisión, espacio en el que aprovechó para destacar la valentía de las mujeres y dar su opinión con respecto a la política.

"No acabamos de entender que el mundo está a cargo de mujeres, las que son ministras han hecho mejor todo en cuanto a la pandemia, la política, el cambio climático, esta generación es la de la transformación", dijo Rojo a medios mexicanos en San Miguel de Allende.

La actriz, de 78 años, mantuvo un diálogo frente al público del festival a las afueras de la Parroquia de San Miguel Arcángel, en donde habló de sus experiencias en la industria del cine y cómo frente a sus ojos y en sus propias actuaciones, la figura femenina y la idea de la mujer se fue transformando poco a poco.

Esto es algo que celebra, pues el avance que se ha vivido para la comunidad femenina en el cine, considera, se ha dado en todos los ámbitos de las producciones, no únicamente frente a la pantalla.

"Cuando he ido a trabajar ahora son puras mujeres y me sorprendo con estos ejércitos de mujeres vestidas de negro. Antes, en mis tiempos, la foquista de 'Danzón' (1991) era una mujer y yo decía qué maravilla, si yo volviera a nacer a lo mejor se me ocurriría y ahora veo películas con grandes directoras, jovencitas, inteligentes y buenas, ¡cambien el mundo porque a uno ya no le va a dar tiempo!", aseguró.

Rojo también hizo un repaso por su trayectoria y la gran mancuerna que tuvo con personalidades como el director Jaime Humberto Hermosillo, bromeó sobre la vez que en Cannes la presentaron como bailarina por su increíble papel en la película "Danzón" y recordó la grandeza de Gabriel García Márquez al participar en la película "María de mi corazón" (1979).

En el homenaje, Rojo recibió "La musa" y también la emblemática Cruz de plata, la máxima presea del festival, y lo celebró con la icónica frase de "Más cine por favor".

DECEPCIÓN EN LA POLÍTICA

En cuestiones de política, la excandidata a la alcaldía de Coyoacan, sur de la Ciudad de México por el partido de Movimiento Regeneración Nacional, del presidente Andrés Manuel López Obrador, se mostró molesta con la situación actual que aqueja la cultura en el país.

"Con todo lo que pasa no veo la política cultural, está duro lo que estamos viviendo, más allá de si lo hacen bien o mal, o las ideas políticas que yo tenga, la cultura no les está siendo prioridad", expresó Rojo.

La actriz que además fue diputada y senadora aseguró que se sentía decepcionada de la política.

"Tuve una depresión cuando estuve en la política porque no es mi carrera, lo hice, no temo nada, me pueden revisar de arriba para abajo, pero si me dan una escenita en una película me importa más que cualquier otra cosa", afirmó.

Al finalizar el homenaje se proyecto la película "Danzón", de María Novaro y escrita por otra de las mujeres homenajeadas de la noche, Beatriz Novaro, quien a la distancia agradeció el premio.