Seis mujeres denuncian haber sido acosadas por el director ejecutivo de CBS

Seis mujeres, entre ellas una actriz y una escritora, que tuvieron vínculos profesionales con el director ejecutivo de CBS, Leslie Moonves, aseguran que las acosó sexualmente hace más de dos décadas, informó hoy la revista The New Yorker.

Cuatro de ellas aseguran que durante reuniones de trabajo hubo besos y caricias no deseadas por parte de Moonves, en lo que alegan parecía ser una práctica habitual, según un artículo del periodista Ronan Farrow, quien firmó un reportaje sobre los abusos sexuales del productor de Hollywood Harvey Weinstein.

Dos afirmaron que Moonves, de 68 años y al frente de CBS desde febrero de 2016, presuntamente las intimidó físicamente o amenazó con destruir sus carreras.

El artículo señala además que, de acuerdo con las mujeres que lo acusan, el ejecutivo de la cadena CBS -a quien The Wall Street Journal se refirió recientemente como "el mago de la programación televisiva"- se tornó distante u hostil después de que ellas rechazaran sus avances.

También de que temieron que sus carreras se vieran afectadas como resultado de esa situación.

"Lo que me ocurrió fue una agresión sexual y entonces fui despedida por no participar" de sus avances, aseguró en el reportaje la actriz y escritora Illeana Douglas, quien conoció a Moonves en 1996, cuando él era el presidente de Entretenimiento de CBS.

Douglas, cuya relación con el director Martin Scorsese -con quien estuvo varios años- pasaba por un mal momento, aseguró que durante una reunión con Moonves en su oficina, la interrumpió para preguntarle si era soltera.

"No sabía qué decir en ese punto", recordó en la entrevista con The New Yorker y agregó que continuó hablando sobre el guión que discutían en la reunión cuando Moonves la volvió a interrumpir para preguntarle si la podía besar.

"Será sólo entre tú y yo", asegura que le dijo Moonves.

Según Douglas, el ejecutivo de televisión de repente la agarró y la besó de forma violenta.

Aseguró igualmente que cuando intentó salir le bloqueó el paso y la llevó contra la pared, pegando su cara a la de ella. "Vamos a mantener esto entre tú y yo. ¿correcto?", alega que le indicó.

El artículo señala que estas mujeres todavía sienten temor de que sus denuncias pudieran acarrearles represalias por parte de Moonves, "conocido por su habilidad de crear y destruir carreras" y quien se convirtió en una de las voces a favor del movimiento #MeToo ("Yo también"), surgido a raíz de las denuncias contra Weinstein.

El artículo recuerda que el pasado diciembre Moonves ayudó a fundar la Comisión para Eliminar el Acoso Sexual y el Avance de la Igualdad en los Centros de Trabajo, creada por instituciones y personalidades del mundo del espectáculo tras las acusaciones contra Weinstein.

El artículo señala asimismo que treinta empleados y exempleados de CBS afirmaron que la presunta conducta del ejecutivo se ha extendido a otras partes de la corporación.

Moonves aseguró a The New Yorker que en sus años en CBS han "promovido la cultura del respeto y oportunidades para todos los empleados" y que "de forma consistente" han "tenido éxito ascendiendo a mujeres a altos puestos ejecutivos a través de la compañía".

"Reconozco que hubo ocasiones hace décadas cuando pude haber hecho avances incómodos para algunas mujeres. Eso fueron errores y lo lamento inmensamente", indicó Moonves, quien afirma que "siempre entendí que no es no" y que nunca usó su posición para dañar u obstaculizar ninguna carrera.

Antes de conocerse el artículo de la revista que fue anticipado por otros medios locales, la junta directiva de CBS anunció que investigará las versiones sobre la presunta mala conducta sexual de su director ejecutivo.