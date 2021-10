Depedro: "Ni la nostalgia ni el futuro nos darán nada"

Madrid, 22 oct (EFE).- Una conversación, un paseo o una revolución constitucional. De lo vivido durante los últimos 4 años se ha nutrido Jairo Zavala para realizar desde la pausa su nuevo disco como Depedro, "Máquina de piedad", en el que invita a acercarnos física y emocionalmente y a vivir el momento.

"El 'carpe diem' es más importante ahora que nada y este es un disco de experiencia consciente en cuanto a saborear el presente. No digo ser superintenso, pero sí conscientes de que ni la nostalgia ni el futuro nos darán nada", explica el artista madrileño en una charla con Efe.

"Máquina de piedad" (Warner Music), que toma su nombre del libro "La batalla de Occidente" de Eric Vuillard, releva al proyecto infantil "Érase una vez" (2019) y al disco de colaboraciones y celebración "Todo va a salir bien" (2018), además de cubrir el vacío de cinco años desde "El pasajero" (2016), en parte por la pandemia, que retrasó su realización y moldeó esa invitación al "carpe diem".

"La pandemia ha sido un momento muy importante de reflexión que nos ha puesto frente a un espejo nítido y yo procuré que no hubiera una ruptura, porque para algunos ha sido la ocasión de preguntarse qué habían hecho con su vida", cuenta Zavala (Madrid, 1973).

Él mismo se encargó de producir este trabajo que fue grabado con toda su banda a la vez, "a la antigua usanza", en el estudio Gárate que Kaki Arkarazo tienen en Andoain (Guipúzcoa), con mezclas otra vez del estadounidense Nick Didia en La Cueva Recording de Byron Bay (Australia).

Arranca con un tema llamado precisamente "Máquina de piedad", que habla de cómo la tecnología "forma parte de nuestras vidas y nos aleja de lo importante por el uso que hacemos de ella". Se trata de un corte compuesto junto a Guille Galván, "un genio de la palabra y la contención" que ha sido uno de los invitados a compartir la coescritura en algunos casos.

"Tenía esa necesidad de abrir para nutrirme de nuevas corrientes creativas y me ha venido muy bien. Estoy muy contento con ese tema, pero el de Iván (Ferreiro) fue el que me hizo creerme esta colección de canciones", cuenta respecto a "¿Hay algo ahí?", que nace de su experiencia en una favela en Brasil.

El viaje ("No puedo evitarlo, soy de la maleta", reconoce su autor) también está presente en "Plegaria de los sufridos", que es fruto de su paso por Chile en noviembre de 2019, cuando se produjo "el estallido social" que desembocó en una reforma constitucional.

"Lo que sentí de boca de aquellos adolescentes tenía una fuerza interna muy diferente, lo que se arriesgan por su vida", destaca Depedro.

De la escritura compartida nace asimismo uno de los grandes hitos del álbum, "Noche oscura", "de lo más difícil que he hecho en mi vida, y eso que fue junto a mi amigo Lucas Álvarez de Toledo", revela ante este tema que tiene visos de himno colectivo y que comparte vocalmente con Leiva. "Él le da una luz tremenda", cuenta sobre la primera colaboración entre ambos.

Otro de los cortes potentes del disco es "Causa común", la más comprometida con el momento político español. "Me da mucho miedo que banalicemos discursos excluyentes. Muchas corrientes en nuestro país esgrimen frases y actitudes que yo recuerdo de dónde vienen, pero algunos no, y aunque nunca he sido de banderas, este tema tiene que estar ahí, porque los fascismos (los extremismos y totalitarismos en general) solo nos separan y condicionan nuestra vida", opina.

En "Mañanita", que no llegó a tiempo a "El pasajero" y ha sido recuperada para este proyecto, ensalza "la esperanza compartida, lo que incluye la espera, la paciencia, la resiliencia, el aguante". "Yo soy gregario y para mí no existe lo bello si no lo comparto", insiste.

Y de una conversación compartida con su amiga Abril Zamora, actriz, guionista y directora, surgió "Todo lo otro", al ser consciente del profundo proceso de cambio y el valor que conlleva la transexualidad.

"Me sorprendió el coraje que hay que tener para hacerlo, no solo social, también físico, porque pones el cascarón con el que venimos, que es frágil", subraya ante un corte que vistió con la armónica de Marcos Coll y aires "country" para "descontextualizarlo" del cliché de los años 80 y la música tecno.

Este fin de semana estará en Valencia presentando el disco dentro de Love To Rock Festival 2021, antes de viajar a puntos como Sevilla (Interestelar, 30 de octubre), Barcelona (sala Razzmatazz, 6 de noviembre), Bilbao (sala Santana 27, 12 de noviembre) o, más adelante, A Coruña (Palacio de la Ópera, 19 de marzo) y Madrid (La Riviera, 30 de marzo).

Javier Herrero