Descubren en la Biblioteca Nacional una comedia desconocida de Lope de Vega

Madrid, 28 may (EFE).- "Yo he hecho lo que he podido, Fortuna lo que ha querido" es el título de una comedia desconocida de Lope de Vega que ha sido descubierta en los fondos de la Biblioteca Nacional de España y que podría tratarse de una obra en clave de la madurez del autor, con guiños a la situación política del momento.

Según ha informado este viernes la BNE, se trata del ejemplar único de la princeps (primera de la serie), sin datos de imprenta, del taller sevillano de Francisco de Lyra (1632-1634) y de la que ni tan siquiera su título figuraba en las listas y documentos en que se mencionan las obras de Lope pendientes de localizar.

Una obra en la que, aunque figuraba como autor Miguel Bermúdez, un actor y escritor ocasional, tiene pruebas contundentes de la autoría de Lope, como lo demuestra el estudio de Abraham Madroñal, catedrático de Literatura Española de la Universidad de Ginebra, ha señalado la BNE.