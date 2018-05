Las detenciones ciudadanas en Chile llegan a Cannes con el corto "Rapaz"

El cineasta chileno Felipe Gálvez acercó hoy a Cannes las detenciones ciudadanas habituales en su país con "Rapaz", cortometraje que ahonda en la violencia y el morbo de esa justicia del pueblo.

La cinta, de 13 minutos de duración, tuvo su estreno mundial en la Semana de la Crítica, sección paralela del famoso certamen cinematográfico.

"En Chile las detenciones ciudadanas no son legales y por lo tanto no están normadas, por eso no existe ningún tipo de límite. Me pareció interesante meterme en este mundo para cuestionarlo", cuenta a Efe el director, de 34 años.

Gálvez tomó como inspiración los vídeos de la cuenta "Detenciones Ciudadanas 2.0" colgados en Youtube y con esos diálogos y los distintos casos formó su propio collage, que muestra cómo un grupo de gente arresta a un joven acusado de robar un teléfono móvil.

El director jugó con el sensacionalismo de esas grabaciones y, al igual que estas, hizo la suya en vertical.

Gálvez, autor también de los cortos "Silencio en la sala" (2009) o "Yo de aquí te estoy mirando" (2011), plantea este último proyecto como una crítica tanto a nivel interno como internacional.

"Siento que puede ser bastante global en términos de discriminación, de clasismo, de algo que está pasando en EEUU con los negros y en Europa con los inmigrantes. Hay una manera de buscar un chivo expiatorio y de descargar un montón de violencia a través de pequeños eventos que se van formando en la calle", dice.

El director denuncia que la ciudadanía le exija al Estado actuar y que cuando tiene la oportunidad de tomarse la justicia por su mano lo haga todavía con más violencia, y confía en que su proyección en Cannes "abra puertas para poder seguir haciendo películas".