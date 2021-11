Di Pietrantonio: "Los cordones umbilicales a veces duran casi toda la vida"

Madrid, 6 nov (EFE).- Ante la necesidad de saber qué le pasaba a la protagonista de "La retornada" en su madurez, la autora italiana Donatella Di Pietrantonio se ha sumergido en su "órbita adulta" en "Las hermandas de Borgo Sud" para ahondar en esas heridas que acompañan durante toda la vida cuando la educación emotiva no ha formado parte de la infancia.

Desde su casa de la pequeña localidad italiana de Penne, en la región de los Abruzzo, Pieatrantonio cuenta a Efe que tras escribir "La retornada" quería mostrar cómo esa niña adoptada que es obligada a regresar con su familia biológica se vuelve mayor y tiene que vivir "con ese peso tan grande en la espalda", con ese "vacío" del que no logra liberarse.

"Es un gran problema, y quería mostrar eso que llamo las consecuencias del desamor. En Italia hace años se estrenó una película que se llamaba 'Las consecuencias del amor' de Paolo Sorrentino y pensando en esto quería escribir las consecuencias del desamor", dice la autora, finalista del Premio Strega con esta obra.

En concreto "Las hermanas de Borgo Sud" (Duomo) arranca con la visita inesperada, "como un fuerte viento en un día verano", de Andrea, la hermana pequeña de la protagonista que llega con su hijo recién nacido y con la urgencia de esconderse de su pareja. Reunidas de nuevo ambas volverán a su localidad natal y a la casa de sus padres, donde un huracán volverá a pasar por sus vidas.

Y es en este retorno donde la italiana hila con una delicadeza casi poética eso que tanto aborda la psicología moderna, "los cordones umbilicales" y la falta de educación emocional.

"Los cordones umbilicales duran mucho y a veces son para toda la vida, es posible que sea más fácil cortarlos cuando la familia y el sistema funciona bien, pero a veces cuando se trata de familias problemáticas como las que yo abordo en mis novelas es más difícil, aunque parezca paradójico pero cuando hay menos amor en la familia o menos capacidad de transmitirlo, como le pasa a las hermanas es más difícil romperlos", reflexiona.

Lo es porque en esta historia el papel de la madre, de la maternidad en general, es el que marcha todo el universo de estas dos hermanas que buscan esos gestos de amor que nunca han tenido pero que ellas sí que parecen desarrollar en esta trama dura pero luminosa.

"La educación emocional es importantísima porque es la que se recibe en la familia en ella se basarán el resto de las emociones de la vida, en cómo nosotros interactuaremos de adultos. Mi protagonista nunca ha tenido educación emotiva, y su hermana Adriana tampoco y por eso ella vive un amor bastante tóxico del que no consigue liberarse", cuenta.

Llegados a este punto de la entrevista resulta casi una necesidad preguntar por qué no ha dado nombre a la protagonista, a esa mujer que conocimos siendo niña en "La retornada".

"Cuando estaba escribiendo ese libro me di cuenta como a la mitad de que no le había puesto nombre y fue una sorpresa para mi. Pero me di cuenta de que se trata de una niña que no elige volver a su familia biológica que no la conoce y que ha perdido todos su puntos de referencia, y no tiene una identidad. Es por eso por lo que me olvidé ponerle nombre", recuerda.

Pero, según añade, al comenzar a escribir "Las hermanas de Borgo Sud" pensó en darle uno y, aunque encontró algunos que le gustaban, se dio cuenta de que debía de dejarla sin nombre porque ese anonimato forma parte de su "herida", de la "gran herida del abandono".

"He comprendido que mi dificultad de buscarle un nombre coincidía con esto, con su herida nunca reparada. Y ahora he decidido dejarla así", confiesa.

Pese a que el drama está latiendo de manera presente en la trama, Di Pietrantonio muestra muchos haces de luz esperanzadores porque al introducir la maternidad en Adriana, las dos hermanas verán con otros ojos el futuro, una mirada diferentes a la que su madre ha tenido de ellas.

"Llega un momento en la novela en la que se rompe la cadena del desamor con Adriana porque ella espera que el futuro de su hijo sea mejor que el que ella tuvo siendo niña. Todos debemos sentir que nuestros padres creen en nosotros", desea.

Para los lectores de estas dos novelas, Di Pietrantonio adelanta que por el momento no "siente" ganas de continuar la historia, aunque bien sabe que podría. No las tiene porque aún no ha roto su "cordón umbilical" con estas novelas.

