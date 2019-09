El payaso diabólico vuelve a los cines estadounidenses con "IT Chapter Two"

El malvado payaso Pennywise regresa a los cines de Estados Unidos para atormentar al club de los perdedores en "IT Chapter Two", la segunda entrega y el punto final de la adaptación a la gran pantalla de la novela de Stephen King.

El segundo capítulo de "IT" promete ser una "experiencia más intensa" que el filme de 2017, tal y como aseguró el director de la película, Andy Muschietti, en una entrevista con EFE junto a los actores Jessica Chastain y James McAvoy.

La nueva cinta narra la historia del grupo de amigos de Derry que después de 27 años se reencuentran para enfrentarse de nuevo al macabro payaso, interpretado por el sueco Bill Skarsgård, y desafiar los miedos del pasado que aún atormentan a los protagonistas.

"IT Chapter Two" cuenta con numerosos "flashback" a lo largo la historia para que el espectador recuerde lo que aconteció a los niños protagonistas de la primera entrega o pueda seguir la segunda sin haber visto la anterior.

Además, Muschietti contó de nuevo con el elenco del primer capítulo e inició una "difícil" búsqueda para dar con los actores ideales para interpretar la versión adulta de los personajes.

Uno de los seleccionados, McAvoy, aseguró que "la historia da mucho más miedo de adulto que de niño", mientras que la actriz Chastain está "emocionada" por participar en la evolución de su personaje.

Por su parte, en el apartado de documentales se estrenará "Linda Ronstadt: The Sound of My Voice", que devolverá a la gran pantalla los intensos años 1960 y en el que figuran artistas como la propia Linda Ronstadt, Bonnie Raitt y Dolly Parton.

"Con una de las voces más memorables e impresionantes que jamás hayan salido al aire, Linda Ronstadt irrumpió en la escena de la música folk-rock de los años sesenta cuando tenía poco más de veinte años", dice su argumento.

Finalmente, el drama llegará con Ms. Purple, dirgida por Justin Chon, y en la que "una joven que trabaja como anfitriona de un karaoke en el barrio angelino de Koreatown se reencuentra con su hermano separado en los últimos días de la vida de su padre".