Diamante Eléctrico reclama su hueco "indie" y ecléctico en los Latin Grammy

Las Vegas (EE.UU.), 16 nov (EFE).- Entre el reguetón, los baladistas y el pop "mainstream" figuran en los Latin Grammy los roqueros colombianos Diamante Eléctrico, que con cuatro nominaciones piden paso en la ceremonia de Las Vegas (EE.UU.) desde su espacio "indie" y ecléctico.

"Somos la única banda independiente en las categorías generales de los Latin Grammy entre Marc Anthony, Camilo... ¿Sí me entiendes? Son 'powerhouses' (potencias) muy cabronas de la industria latina, gente con una gran maquinaria detrás...", dijo a Efe el cantante Juan Galeano en una entrevista telefónica.

"Entonces, a nivel personal y musical, es un gran logro estar ahí y ver el nombre de Diamante Eléctrico entre esos proyectos que son tan grandes. Me causa curiosidad y también mucha emoción", añadió.

Diamante Eléctrico, la banda que lideran Juan Galeano y Daniel Álvarez, optará a cuatro gramófonos dorados en la ceremonia de los Latin Grammy, que se celebra el jueves en la ciudad del juego.

Dentro de las categorías más cotizadas de estos premios, Diamante Eléctrico aparecen nominados en el apartado de grabación del año por "Suéltame, Bogotá" y en el de canción del año por "A veces".

También podrían llevarse el Latin Grammy al mejor álbum de pop-rock por "Mira lo que me hiciste hacer" y el galardón a la mejor canción de pop-rock por "A veces".

Galeano comparó su entrada en las categorías principales de la ceremonia como "jugar en las grandes ligas".

No obstante, estas nominaciones les llegan en plena carretera y con "una locura" de gira en Estados Unidos junto a Café Tacuba.

"Vamos a estar corriendo un poco para llegar a la gala, pero volver a tocar en vivo ha sido lo más bonito que nos ha pasado este año", explicó.

INVITACIÓN A LA FIESTA

Estas candidaturas en los Latin Grammy respaldan el giro que Diamante Eléctrico abordaron en "Mira lo que me hiciste hacer", un álbum en el que se apartaron del rock de sus anteriores trabajos para abrazar el pop ochentero, el funk y la música de baile.

Galeano explicó que este disco "se gestó en casa" durante la crisis del coronavirus pero aclaró que tiene "cero espíritu de pandemia".

"Nuestra idea era poner a la gente a bailar en la casa, con nuestro estilo. Y lo logramos. Siento que es nuestro trabajo más exitoso y también es el disco más pop y más 'groovero' que hemos hecho", aseguró.

Galeano se mostró satisfecho por haber lanzado su disco "más autobiográfico", y recalcó que su público ha crecido con este último álbum.

Además, apuntó con sutileza que querían desmarcarse ligeramente de ciertas actitudes cerradas y no muy tolerantes dentro del rock.

"El rock es una palabra súper desdibujada. Nosotros no queremos ser 'la banda de rock' más conocida de América Latina: queremos ser 'la banda', punto final", dijo.

Galeano sostuvo que, tras casi diez años de trayectoria, se han ganado "el lujo de poder navegar las aguas" que quieran y llamó la atención sobre la saludable postura de los jóvenes respecto a la música.

"Nuestra generación, de treinta años para arriba, siento que es la de los intransigentes. A mí me caga la cuestión de los géneros. 'Ustedes son muy pop, ustedes son muy rock...' Me tiene sin cuidado. A mí me gusta el jazz, el funk, la cumbia, el rock, el blues...", enumeró.

"Hay algo en las generaciones más jóvenes -y que me encanta- que es que ellos en sus listas de reproducción pueden tener a Diamante Eléctrico, Bad Bunny, Justin Bieber y Metallica. A mí me eso me dio fuerza para irnos de frente sin miedo a que nos dijeran poperos. Tampoco entiendo por qué la gente le tiene miedo al pop. The Beatles o The Rolling Stones al final son también pop", argumentó.

Por otro lado, Galeano reflexionó sobre el estado de la música latina y lamentó que no haya algo más de variedad y frescura.

"A mi manera de ver, está muy homogénea. Entiendo que el movimiento urbano y el reguetón son gigantes, pero también siento que todo suena igual y que los artistas que hacen cosas diferentes son muy pequeños y no tienen tanta difusión", afirmó.

En este sentido, argumentó que sería interesante "cambiar el chip de que lo latino es solo Miami".

Por último, Galeano adelantó que Diamante Eléctrico ya esta trabajando en su nuevo álbum, que continuará con el sonido de "Mira lo que me hiciste hacer", y subrayó su intención de entrar en nuevos mercados como el de España.

"Tenemos más hambre que nunca", cerró.