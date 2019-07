El director Luca Guadagnino negocia dirigir la película "Lord of the Flies"

El director de "Call Me By Your Name", Luca Guadagnino, está negociando con los estudios Warner Bros dirigir la adaptación al cine de la novela "Lord of the Flies", escrita por William Golding, informó este lunes en exclusiva la revista especializada Variety.

Publicado en 1954, "Lord of the Flies" es considerado un clásico de la literatura inglesa de postguerra y ha sido una lectura obligatoria en institutos y colegios.

La novela original sigue a un grupo de escolares perdidos en una isla desierta en la que crean una serie de relaciones que describen un orden social salvaje y que demuestra cómo puede llegar a ser la naturaleza humana.

Los estudios de la Warner Bors han intentado producir la adaptación al cine de la novela desde 2017, cuando adquirieron sus derechos.

Anteriormente se rodaron dos películas basadas también en la obra de Golding y con él mismo título: Una en 1963, dirigida por Peter Brook; y la última de 1990, a cargo de Harry Hook.

En las conversiones que mantiene con los estudios, Guadagnino y su socio productor Marco Morabito estarían contemplando ser los productores de la nueva cinta, informó otra fuente citada por Variety.

Al parecer, con el fin de diferenciarse de las otras versiones, el realizador italiano y su equipo estudian desarrollar una historia que se mantenga fiel al texto pero con un enfoque contemporáneo.

Actualmente, Guadagnino está inmerso en la producción de una miniserie para la cadena HBO, "We Are Who We Are", y no tiene previsto embarcarse en otro rodaje hasta que termine con el encargo televisivo.

La nueva serie del cineasta tratará sobre un grupo de adolescentes estadounidenses que viven en Italia y, al igual que con "Call Me By Your Name", la trama explorará asuntos como la identidad, la sexualidad y el paso a la edad adulta.

Guadagnino recibió muy buenas críticas por "Call Me By Your Name" (2017), que fue nominada al Óscar y al Globo de Oro a la mejor película.

Su último proyecto ha sido dirigir una nueva versión de la cinta de terror italiana "Suspiria".