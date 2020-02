El director de la RAE aboga por mantener la unidad del idioma español

El director de la Real Academia Española (RAE), Santiago Muñoz Machado, abogó este lunes en Cuba por mantener la unidad del idioma español sin perjuicio de las particularidades de cada país y afirmó que esa institución no gobierna ni establece reglas imperativas.

"La unidad significa que nos sigamos entendiendo, que nuestro léxico, nuestro vocabulario sea más o menos equivalente sin perjuicio de las bellísimas particularidades que hay en cada uno de nuestros países", afirmó Muñoz Machado a periodistas durante una visita a la Universidad de La Habana.

El también presidente de la Asociación de Academias de la Lengua Española (Asale) insistió en señalar que esa es misión de los académicos.

Ante el impacto que pudiera tener en la lengua española un género musical como el reguetón, el director de la RAE consideró que si son palabras que se están implantando en la sociedad la Academia "constata el uso que se hace de una determinada palabra para incorporarla al diccionario y la extensión de ese uso si se usa y cuántas personas lo usan"

"Las academias no tienen poder público, tienen autoridad intelectual y de ella se valen, no de que puedan imponer sanciones por no hablar de una determinada manera", subrayó.

LAS LENGUAS Y SUS CAMBIOS

"Las lenguas están siempre hirviendo en un caldero de presiones de todo género", afirmó el reconocido intelectual español que se convirtió en el trigésimo director de la RAE en enero de 2019.

Insistió en que desde la Academia "no gobernamos el idioma y no establecemos reglas imperativas, recogemos cómo habla la gente.

Recordó que en Europa se ha sentido una "presión muy fuerte" de los anglicismos, galicismos y la Academia ha ido incorporando todas esas novedades "con mucha tranquilidad".

Y adelantó que esas incorporaciones también incluyen un poco del lenguaje de internet que a los académicos les parece "tan extravagante, novedoso y antigramatical".

En cuanto a la expansión del idioma español en países como los Estados Unidos, donde actualmente se calcula que hay 40 millones de hispanohablantes consideró que es un fenómeno preocupante.

"Sabemos que no va a producir ningún cambio importante en la manera que tenemos de expresarnos ni tampoco va a suponer un cambio en el mantenimiento de la unidad de la lengua", apuntó.

Muñoz Machado ve la posibilidad de que se sumen "muchos neologismos" y que el idioma español "se enriquezca" porque esta "siempre ha sido una lengua mestiza, esto ha ocurrido durante toda su historia".

ÚLTIMA JORNADA EN CUBA

Al cerrar su estancia en Cuba, donde se encuentra desde el pasado viernes, el titular de la RAE fue nombrado "profesor distinguido" por la Cátedra de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana en reconocimiento a su magisterio e impronta en las Ciencias Sociales y a la trascendencia de su labor intelectual.

Tras reunirse con la rectora de la Universidad habanera, Miriam Nicado, el catedrático y destacado jurista presentó en la Facultad de Derecho el Diccionario Panhispánico del español jurídico, una obra elaborada bajo su dirección.

Muñoz explicó a profesores y estudiantes de la especialidad las características de ese diccionario especializado, que cuenta con una versión electrónica.

Se trata del primero de su tipo en la lengua española y está publicado en dos volúmenes con un total de 2.220 páginas que reúnen cerca de 40 000 entradas, con vocabulario procedente de todos los países hispanoamericanos.

"Me voy apasionado muy impresionado por lo que he visto en Cuba, por la actitud de la academia cubana que trabaja admirablemente, por la condición con que ven las más importantes instancias políticas de este país la cultura del español", señaló el catedrático.

Cuba es la primera escala del viaje de trabajo que realiza el director de la RAE por varios países de la región que incluye además a Panamá, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Honduras y República Dominicana.