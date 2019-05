La directora española Celia Rico estrena en Miami "Viaje al cuarto de una madre"

La cineasta española Celia Rico, cuya primera película, "Viaje al cuarto de una madre", se estrena este jueves en Miami, dijo a Efe que es "paradójico" que en tiempos en los que la tecnología permite que llegue todo a todas partes, el cine en español tenga tantas dificultades para traspasar fronteras.

Rico, junto a la actriz Lola Dueñas, la "madre" del filme, asistirán al estreno en el cine Tower Theatre de la Pequeña Habana y participarán en una ronda de preguntas con el público asistente.

"Viaje al cuarto de una madre" ganó dos premios y una mención en el último Festival de San Sebastián (España), fue candidata en cuatro categorías de los Premios Goya y también ha sido candidata en los Premios Platino del cine iberoamericano en México.

El filme, rodado en Constatina (Sevilla), el pueblo natal de la directora, cuenta una historia acerca de las relaciones madre-hija y del dolor que produce la emancipación.

Leonor, personaje encarnado por Anna Castillo ("El olivo"), quiere marcharse de casa, pero no es capaz de dejar sola a su madre, Estrella, a la que da vida Lola Dueñas ("Hable con ella"), quien no quiere que su hija se vaya, pero tampoco trata de retenerla.

Ambas tendrán que emprender un viaje para dejar de ser madre e hija las veinticuatro horas del día y descubrir quiénes pueden llegar a ser por separado, una historia "íntima y universal", que puede ser entendida en todas partes, dice la cineasta.

Rico subraya la buena acogida que la película tuvo en el último Festival Internacional de Cine de Miami, la razón por la cual ha regresado al sur de Florida.

"Es muy difícil conseguir distribución fuera de tu país", señala la directora sevillana, que antes fue asistente de dirección de cineastas como la peruana Claudia Llosa ("La teta asustada" y "Madeinusa").

Rico señala también que no solo es difícil llegar a los cines de otros países, también a las plataformas para películas en "streaming" de otras áreas geográficas, a pesar de que en los festivales en los que "Viaje al cuarto de una madre" ha participado ha notado el interés del público.

Su siguiente proyecto es una serie de animación para niños que ya tiene nombre: "Mironins".

La directora, que es autor del libro infantil "Celia se aburre", se ha inspirado para la serie en una publicación de la Fundación que lleva el nombre del pintor Joan Miró, según dice a Efe.

En el Festival de San Sebastián "Viaje al cuarto de una madre" obtuvo una Mención especial en la sección Nuevos Directores, el Premio de la Juventud y el premio Fedora (Federation of film Critics of the Mediterranean) como mejor película.