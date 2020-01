Las directoras en Hollywood alcanzan nuevo récord, pero sigue la desigualdad

Con la industria del cine todavía muy lejos de alcanzar la representación diversa delante y detrás de las cámaras, un estudio de la Universidad del Sur de California (USC) aseguró este jueves que 2019 marcó un nuevo récord en el número de directoras en Hollywood.

El incremento, no obstante, no palía la lamentable desigualdad que siguen experimentando las mujeres cineastas, ya que de los 113 directores de las 100 películas más taquilleras de 2019 solo 12 fueron mujeres (10,6 %) frente a 101 hombres (89,4 %).

Mirando el vaso medio lleno, el 10,6 % de 2019 es más del doble que el dato del año anterior (4,5 %) y mejora cualquiera de los registros incluidos en este informe que examina la presencia de mujeres cineastas en Hollywood desde 2007.

"Inclusión en la silla del director" es el título de este estudio presentado por la Escuela Annenberg de Periodismo y Comunicación de USC, que bajo la supervisión de la doctora Stacy L. Smith se ha convertido en una referencia a la hora de analizar la diversidad en el cine y la televisión.

"Esta es la primera vez que hemos visto un cambio en las prácticas de contratación de mujeres directoras en 13 años", dijo Smith refugiándose en la parte más positiva del estudio pese a que la realidad de la industria sigue todavía anclada en el machismo.

Contando todos los años desde 2007, lo que supone el análisis de 1.300 películas (las cien cintas más taquilleras de cada curso), solo 57 de los 1.448 realizadores fueron mujeres (4,8 % del total).

En ese reducido club figuran algunas cineastas como Angelina Jolie, Olivia Wilde, Greta Gerwig, Patty Jenkins, Jodie Foster, Kathryn Bigelow o Ava DuVernay.

Además, de las 57 mujeres solo 11 eran personas de color frente a las 46 blancas.

Incorporando el factor étnico o racial al análisis, el grupo más beneficiado es el de hombres blancos, que suponen el 82,5 % de los directores desde 2007 frente al 3,9 % de mujeres blancas, el 12,6 % de hombres de color y el dato por debajo del 1 % correspondiente a mujeres pertenecientes a minorías.

MARGINADAS EN LOS PREMIOS

El estudio de la Escuela Annenberg de Periodismo y Comunicación de USC se presentó en la semana en la que se entregarán los Globos de Oro, unos galardones en los que, una vez más, no hay ninguna mujer nominada en el apartado de mejor dirección.

Bong Joon-Ho ("Parasite"), Sam Mendes ("1917"), Todd Phillips ("Joker"), Martin Scorsese ("The Irishman"), Quentin Tarantino ("Once Upon a Time... in Hollywood") se disputarán un premio para el que había sonado en las quinielas Greta Gerwig ("Little Women").

Los Óscar tampoco tienen un historial para presumir en cuanto a mujeres en la categoría de mejor dirección.

Kathryn Bigelow ("The Hurt Locker", 2008) es la única mujer premiada con el Óscar a la mejor dirección en toda la historia de las distinciones de la Academia de Hollywood.

A su lado, solo cuatro directoras fueron candidatas en los Óscar: Lina Wertmüller ("Pasqualino Settebellezze", 1975), Jane Campion ("The Piano", 1993), Sofia Coppola ("Lost in Translation", 2003) y Greta Gerwig ("Lady Bird", 2017).

OPTIMISMO PARA 2020

Aunque queda muchísimo camino por recorrer para que exista paridad en Hollywood en cuanto a la dirección, 2020 parece un año propicio para que varias mujeres brillen como cineastas ya que están a cargo de algunos de los estrenos más esperados de la temporada.

Patty Jenkins presentará "Wonder Woman 1984", la secuela de su exitosa "Wonder Woman" (2017), y Niki Caro estrenará para Disney la nueva versión de "Mulan".

Además de "Wonder Woman 1984", el cine de superhéroes tendrá también protagonismo femenino en este nuevo año con "Birds of Prey: And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn", de la directora Cathy Yan; y con la precuela de Marvel "Black Widow", de la realizadora Cate Shortland.