Las discográficas también dicen no a participar en la mesa de diálogo de la SGAE

Un día después de que Cultura dijera que no va a participar en la "mesa de diálogo urgente" convocada por la la presidenta de la SGAE, Pilar Jurado, para "desbloquear" la situación de la entidad, las editoriales multinacionales discográficas también han declinado la oferta.

Según ha informado esta tarde de jueves la SGAE, Juan Ignacio Alonso, en representación de Sony/ATV y Santiago Menéndez Pidal, en representación de Warner Chapel, han dicho no formar parte de esta reunión en la que también estaba convocada Nuria Rodríguez, como representante de Atresmedia, que sí que ha aceptado la invitación.

Jurado convocó el martes a los "actores enfrentados" -las multinacionales discográficas y las televisiones- con el objetivo de buscar los consensos que "permitan el desbloqueo" de la entidad.

"Desafortunadamente, las editoriales multinacionales discográficas han venido intentando presionar a la entidad de múltiples maneras desde tiempo atrás con el propósito de que toda la comunidad autoral cediera a sus pretensiones. La legalidad con la que la SGAE ha conducido todo su proceso hasta hoy ha impedido que alcancen sus objetivos", ha expresado la SGAE en un comunicado.

Una negativa que "lamenta" la entidad de gestión y que llega un día después de que el ministerio de Cultura, según confirmó el ministro José Guirao, también rechazara la oferta al considerar que no puede ser "juez y parte".

"Nosotros no podemos estar en una mesa de negociación que tiene que ser necesariamente entre los socios, porque no hay que olvidar que la SGAE es una entidad privada, está supervisada por el ministerio en una serie de aspectos, pero no en todos", concretó Guirao.

"La presidenta de la SGAE esperaba que el diálogo conjunto entre esos actores que conforman una minoría de bloqueo a la resolución de los requisitos legales de aprobación de los nuevos estatutos, que cuentan con el apoyo de la mayoría de los autores, hubiera llegado a buen término", añade la SGAE en un comunicado.

Por el contrario, Jurado agradece el "apoyo" recibido por la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores (Cisac): "la SGAE y la Cisac trabajan en coordinación, asegurando la completa operatividad de la entidad a todos los efectos en la situación de excepcionalidad que ha supuesto la expulsión temporal de una entidad miembro".

El pasado 30 de mayo la organización que reúne a las sociedades de autor de todo el mundo expulsó temporalmente a la Sociedad General de Autores y Editores de España por sus "prácticas de conducta y gestión".