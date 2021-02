Disney+ estrenará en su nueva marca Star una serie con Paco León y Watling

Madrid, 16 feb (EFE).- Disney+ ha anunciado hoy el estreno de la miniserie española "Besos al aire", protagonizada por Paco León y Leonor Watling y producida por Mediaset España, que será la primera producción original del servicio de streaming, con la que inaugura la nueva marca de entretenimiento para todas las audiencias, Star.

"Besos al aire", que llegará a Disney+ en marzo, es una comedia romántica que narra ocho historias cruzadas, con el confinamiento como telón de fondo, y el amor como gran protagonista.

En una presentación virtual realizada hoy por el consejero delegado de The Walt Disney Company Iberia, Simon Amsalem, al que han acompañado los vicepresidentes de producción original, Sofía Fábregas, y de programación, Vincent Sourdeau, respectivamente, la compañía del ratón ha anunciado que realizará, de aquí a 2024, cincuenta producciones originales en Europa.

La responsable de estos productos ha asegurado que serán producciones "100 por cien" locales, sin precisar proyectos españoles, de los que se informará, ha dicho, "en unos meses".

Sí han confirmado el estreno en Star de la película española "El plan", protagonizada por Antonio de la Torre, Raúl Arévalo y Chema del Barco, recién nominado al Goya al mejor actor revelación y a los Feroz como mejor actor de reparto.

En la presentación, Amsalem ha revelado que, si bien el objetivo de Disney+ en su lanzamiento en abril de 2018 era llegar a captar entre 60 y 90 millones de suscriptores en el mundo en el año 2024, la realidad es que "la semana pasada llegamos a los 95 millones, lo que cambia ligeramente nuestros planes".

"Ahora -ha dicho Amsalem- nuestro nuevo objetivo para 2024 será contar con entre 230 y 260 millones de suscriptores de pago en el mundo; en España, hemos sido también muy bien recibidos", ha añadido, sin precisar las cifras.

Según estudios realizados por la compañía, los adultos que se suscriben a Disney+ tenían "gran interés" en encontrar más contenidos, también para mayores de 18 años. Por ese motivo, ha explicado el responsable de Disney+ Iberia, se estrena Star, su nueva marca de entretenimiento que, dentro de la app de Disney+, ofrecerá series de televisión, películas y producciones originales.

La opción Star se estrenará el 23 de febrero con más de 40 series de televisión, entre ellas cuatro originales en exclusiva, y 250 películas, e irá incorporando al servicio nuevos títulos cada mes de los estudios creativos de Disney, como Disney Television Studios, ABC Signature, FX Productions y 20th Century Studios -antigua Fox-, entre otros.

De este modo, Star hará asequible el impresionante catálogo de películas y series propiedad del conjunto de estos estudios creativos, ahora marca Disney, y que suman más de 1.100 títulos, muchos de ellos, clásicos.

Los directivos de Disney+ han reiterado el "estricto control parental" a través de pines exclusivos que los adultos podrán actualizar cuando quieran y en los apartados que consideren apropiados mediante un sencillo proceso de configuración para 6, 9, 14, 16 y 18 años.

Desde la llegada de Disney + a España en marzo del año pasado, ha señalado Sourdeau, se han estrenado más de 600 películas y 400 series, de las cuales, 90, son originales. En 2021 "añadiremos, bajo la marca Star, 800 títulos para audiencias más adultas, tanto clásicos, como nuevos".

Entre los estrenos anunciados figura un thriller policíaco del creador de "Big Little Lies" y "The Undoing", David E.Kelley, titulado "Big Sky", sobre desapariciones de mujeres; el spin-off (serie derivada) de "Con amor, Simón", "Con amor, Víctor", escrita por los guionistas originales de la película, y la comedia de animación para adultos "Solar Opposites", co-creada por Justin Roiland y Mike McMahan (Rick y Morty).

Al lanzamiento de Star se suman también la serie dramática y de terror "Helstrom", y, a lo largo del año, las series "Dopesick", con Rosario Dawson, y "The Dropout", el nuevo contenido de las Kardashian Jenners, aparte de otras series originales de FX como "The Old Man", con Jeff Bridges.

Al lado de estas nuevas propuestas figuran series clásicas completas, "para disfrutar de maratones en casa", como "Anatomía de Grey", "24", "Buffy, cazavampiros", "Expediente X", "Perdidos (Lost)", "Padre de familia", "Hijos de la Anarquía", "Modern Family", "Cómo conocí a vuestra madre" o "Scandal".

Además, Star tendrá disponibles cintas como "Pretty Woman", "Braveheart", "Titanic", la saga original de Alien, la saga completa de "Jungla de Cristal" y o "Deadpool" 1 y 2.

Los directivos de Disney han explicado que habrá bonificaciones para los clientes españoles que ya estén suscritos a Disney+, con el mantenimiento del precio de 6.99€/mes o 69.99€/año incluyendo Star los seis primeros meses. Para quienes se suscriban a partir del 23 de febrero, Disney+ costará 8,99€/mes o 89,90€/año.