Disney inaugura la sorprendente exposición "El alma del jazz" en Orlando

Miami, 1 feb (EFE).- La compañía Walt Disney World ha inaugurado este lunes en el parque temático Epcot de Orlando (Florida) la muestra "The Soul of Jazz: An American Adventure", una experiencia que permitirá al público conocer la historia de este género musical y su impacto cultural en urbes como Nueva Orleans, Nueva York o Los Ángeles.

Esta exhibición, ubicada dentro del pabellón American Adventure, se propone contar de forma interactiva la rica historia del jazz y poner a la vista de los visitantes objetos preciados, como la trompeta del legendario músico de Nueva Orleans Louis Armstrong (1901-1971).

"Es un día especial en The American Adventures, ya que presentamos 'El alma del jazz: una aventura estadounidense'. Esta exhibición celebra una forma de arte musical genuinamente estadounidense originada por afroamericanos que fusiona las influencias de muchas culturas", señala hoy Disney Parks en su blog.

Otra aportación de la muestra es el espacio dedicado a Joe Gardner, el protagonista de "Soul", la reciente película de animación de los estudios Pixar que se adentra en la vida de un jazzista no especialmente exitoso que se siente agotado por dar clases de música a alumnos sin motivación.

La exposición te lleva con Joe y su piano a una gira musical por diversas e influyente ciudades estadounidenses que respiran jazz.

"Nuestro equipo está encantado de traer la apasionante historia del jazz a EPCOT, y nos sentimos honrados de trabajar con expertos e instituciones del jazz en todo el país para explorar la rica historia y la influencia de este género musical en constante evolución", señala en el comunicado Carmen Smith, ejecutiva de Walt Disney Imagineering.

La muestra comparte también un vídeo del pianista estadounidense y jazzista Jon Batiste, responsable de las composiciones y arreglos originales de jazz para "Soul".

Smith ha apuntado que hablar del jazz es hablar de la historia de Estados Unidos. Es un género musical que "une a personas de todos los ámbitos de la vida y es una forma de arte viviente que siempre está evolucionando y cambiando".

Ha destacado que están trabajando "con los mejores museos de jazz de este país, desde Nueva Orleans a Nueva York", una participación en el proyecto que les llena de emoción.