"Divina invención", una loa al amor

Madrid, 26 may (EFE).- En ese empeño de unir a clásicos y contemporáneos desde que se puso al frente de la dirección de la Compañía Nacional de Teatro Clásico (CNTC), Lluís Homar ha presentado el estreno de "Divina invención o la celebración del amor", de Sergio Blanco, un monólogo que reflexiona sobre el amor.

"Sergio Blanco nos ha servido de inspiración cuando hemos pensado en diálogos contemporáneos", ha dicho este miércoles en rueda de prensa el actor y director catalán Lluís Homar.

Homar ha querido dejar claro que el trabajo del dramaturgo francouruguayo "es un viaje que subyuga, porque el amor lo es todo en la vida".

Sergio Blanco, uno de los grandes nombres de la dramaturgia internacional, conocido por sus autoficciones, ha escrito un monólogo en forma de conferencia, que dirige e interpreta él mismo, en el que reflexiona sobre el amor. "Es un mago de la palabra, abre ventanas de ilusión", añade Homar.

Vinculado a la producción de "Castelvines y monteses", esta obra se puede ver en el Teatro de la Comedia, sala Tirso de Molina, desde hoy hasta el próximo día 30 de mayo.

"El amor es la columna vertebral de esta obra", asegura el dramaturgo (Montevideo, 1971) que considera que "la belleza del lenguaje va más allá de lo prosaico".

"Emocionado" de descubrir el verso en español, Blanco dice que "el amor es una ciencia que nos hace sabios, también es cierto que nos conecta con nuestra parte más bestial. Los momentos de mi vida en que más me he acercado a lo animal fueron aquellos en los que he estado enamorado".

Con apenas soportes escénicos, tan solo un escritorio y una pared de fondo, donde se proyectan una serie de pinturas de Francis Bacon intervenidas por Philippe Koscheleff Blanco, el dramaturgo conduce al espectador hacia una exposición sobre el amor a través de la palabra.

"La obra recorre el amor en todos los tiempos históricos y también desde el punto de vista de la ciencia", explica el dramaturgo quien cree que "el amor es una experiencia sublime que siempre nos termina transformando".

Con total sinceridad, Blanco ha reconocido que no le resultó fácil escribir sobre el amor. "Me costó mucho sacar adelante esta obra, la más complicada de las 17 que he escrito, me empantanaba en los diálogos de Lope Vega, un monstruo de la palabra".

Reconoce que para poder terminar la obra, decidió que quería empaparse de Lope de Vega. "He leído a este escritor del Siglo de Oro quirúrgicamente, lo he destripado, era necesario para entender todo el texto".

En términos de estructura, "trabajé mucho el cómo escribir un texto en prosa pero que siga el ritmo del verso; la décima y la redondilla ha formado parte de mi respiración".