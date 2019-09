La "doble vida" de Leiva en Argentina, un país que siente como su "otra casa"

Leiva no falla en su cita anual con Argentina y, tal y como lleva haciendo los últimos trece años, vuelve a pisar tierras rioplatenses para retomar su "doble vida" en un país donde goza de cierto anonimato y que siente como su "otra casa", según cuenta el cantante español a Efe en una entrevista.

José Miguel Conejo (Madrid, 1980), más conocido como Leiva, llegó a Buenos Aires el pasado domingo y se quedó con las ganas de asistir al River Plate-Boca Juniors que se jugaba ese mismo día, una prueba del amor que siente por las tradiciones argentinas, incluso más allá del deporte.

"Los bancos están utilizados, las canchas de fútbol están utilizadas, las cosas están gastadas de utilizarse. Es un país muy vivo, me conmueve mucho. La gente está en la calle, tienen una peculiaridad muy bestia que es que se saben buscar la vida porque están acostumbrados a vivir con dificultades políticas y económicas. Es gente acostumbrada a buscársela y eso me seduce mucho", afirma.

Leiva, que actúa el sábado en Buenos Aires para presentar "Nuclear", su último disco, ha ido construyendo una familiaridad con el país austral que se remonta a cuando aún formaba parte de Pereza, grupo que dejó canciones para la posteridad como "Todo", "Lady Madrid" o "Princesas".

"Teníamos como una doble vida que siempre me sentó muy bien. En España teníamos una carrera muy grande, tocábamos en sitios de 20.000 personas y aquí tocábamos en clubs de 200 personas. Siempre me permitió tener un pie en la masa popular y un pie en el underground", explica el español.

Para Leiva, su carrera en el país sudamericano se ha ido construyendo tan poco a poco que ahora lo siente como su "otra casa", y aunque ha acabado por tocar en sitios que le parecían "impensables" como Niceto Club, el Teatro Ópera o en el Museum Live el próximo 7 de septiembre, sigue disfrutando de un pequeño anonimato que le permite ir por la calle "más tranquilo".

"Ayer estuve escribiendo una canción. Me di un paseo por los bosques de Palermo y estuve por la tarde terminando de hacer una canción que me está encantando. Buenos Aires es un lugar muy fructífero para mí", comenta.

Además, el artista compara la manera en la que los argentinos viven su música nacional -especialmente el rock- con España y siente envidia de su "patriotismo bien entendido".

"En España el éxito está un poquito más penalizado que aquí, ahí la gente está siempre con la escopeta cargada a ver cuándo te puede pillar", sostiene el madrileño.

El proceso creativo de "Nuclear", su último disco, refleja una evolución profesional y personal que se ha ido puliendo con el tiempo.

"Conforme han ido pasando los años me he ido dando cuenta de que lo interesante es ir eliminando elementos, a todos los niveles. Me he ido despojando de cosas que realmente son pura pirotecnia y que no me interesan tanto", confiesa el cantante a Efe.

Tras meses de una gira que continúa esta semana en Montevideo y Buenos Aires, Leiva se muestra agradecido porque, a nivel de dimensión de público, este álbum "ha multiplicado todo a lo bestia".

"De un disco a otro siempre pienso que ya la gente se va a aburrir de mí y que ya nadie va a venir a verme, y resulta que otro año más tengo ese mensaje de fidelidad del público que tan bien me sienta", manifiesta el músico.

En un momento de 'boom' de las redes sociales a nivel global, Leiva lanza una curiosa advertencia sobre su uso: "Es como un tenedor. Lo puedes utilizar para comer o para atravesarle el cuello a alguien".

"Yo soy de los que piensan que la felicidad está estrechamente ligada a ir eliminando el ego. Cuanto menos ego tengas, más libre y más feliz serás. Las redes sociales ahora mismo consisten en buscar aceptación y en multiplicar tu ego por 50.000", añade.

El exmiembro de Pereza tiene en muy alta estima a Joaquín Sabina y Joan Manuel Serrat, cantantes españoles que son auténticos ídolos de masas en Argentina.

"Aunque parezca una barbaridad, a Joaquín Sabina y Joan Manuel Serrat llegará un momento en el que se les equiparará con Gabriel García Márquez y ese nivel", asegura el artista.

Aunque no se ve llegando a cotas tan altas como ellos, sí siente que algún día puede llegar a tener una "dimensión bonita" en Argentina, su "otra casa".