Un documental muestra el interior del "artista integral" Manolo Sanlúcar

El Festival de Cine de Sevilla estrena este jueves el documental "Manolo Sanlúcar, el legado", con el que su director, Juanma Suárez, quiere que los espectadores puedan conocer "el interior" de un "artista integral" así como su "alma insondable, con toda la complejidad y grandiosidad" que atesora el guitarrista.

"En la película se dice lo que yo quería dejar dicho", según le comentó Manolo Sanlúcar al director del documental, quien ha reconocido en rueda de prensa que pudo ganarse su confianza gracias a la amistad de su padre, el exconsejero de Cultura Juan Manuel Suárez Japón, con este guitarrista "universal".

Debido a esa amistad y a que le conoce desde pequeño, Manolo Sanlúcar pensó que el director no sería "muy malote" y finalmente pudo culminar un documental "que era necesario hacer y que me ha tocado a mí. He estado en el sitio y en el momento adecuado", ha subrayado Suárez.

El director de la Bienal de Flamenco de Sevilla, Antonio Zoido, que ha presentado la rueda de prensa y que se ha congratulado de que el flamenco no aparezca en el cine como "una españolada o para reírse", ha confirmado que Manolo Sanlúcar "es dificilísimo" y "no se fía cuando llega alguien de fuera".

El documental, de 71 minutos, se proyectará en el Teatro Lope de Vega de Sevilla con la presencia del artista, de 76 años y que ha estado hospitalizado hasta hoy por problemas de riñón, han explicado fuentes del festival.

El objetivo del director del documental es que trascienda no solo el legado musical y flamenco de Manolo Sanlúcar, sino el concepto de "artista integral" que representa el guitarrista gaditano, del que se verá su "faceta menos conocida, su mundo interior, sin dejar de lado su producción musical".

"Yo soy más que el niño de la falseta", le espetó el guitarrista al director en una de las numerosas conversaciones en su casa de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), según ha revelado Suárez.

El documental, basado en el libro "Manolo Sanlúcar, el alma compartida", es "un trabajo sobre la vida de una de las mayores figuras de la historia del flamenco, pero también una reflexión sobre el arte, la dedicación, el compromiso, el miedo, la pasión, la libertad, Dios, el hombre....", subraya el festival.

Todo ello "desde el prisma de un alma insondable, profunda y sensible, curtida a lo largo de toda una vida buscando su expresión más perfecta, trascendente y divina"

El documental cuenta con el testimonio de su protagonista y con la intervención de expertos en flamenco, amigos, familiares, artistas como Vicente Amigo y Cristina Hoyos, así como sus discípulos más destacados.

La proyección del documental se incluye en la XIII edición de los Premios de Creación Documental sobre Andalucía Imagenera, convocados por el Centro de Estudios Andaluces.

La consejera de Cultura, Patricia del Pozo, entregará el máximo galardón de estos premios, la Estrella de Plata, al documental sobre Manolo Sanlúcar, y serán reconocidos Remedios Malvárez y José Romero por el documental "Menese", segundo premio, y Susana Girón por "90 varas", ganadora en la nueva categoría de fotografía.

Malvárez ha subrayado que quiso hacer una película de un cantaor como José Menese, nacido en La Puebla de Cazalla (Sevilla) en 1942 y fallecido en la misma localidad en 2016, "y nos ha salido una película de un feminista" que, además, se enfrentó a la dictadura de Franco "jugándose la vida".